İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu İçin Bakanlıktan Soruşturma İzni İstedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazdığı yazıda Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istedi.
İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma talebi:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu kısa süre önce görevinden ayrılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın