Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan affımı istedim' dedi.

Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BDDK ve şahsıyla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, kurumun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini kaydetti.

Kavcıoğlu, 'Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadesini kullandı.