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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu İstifa Etti

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 10:58
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı-BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu İstifa Etti.

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Kavcıoğlu, şu paylaşımda bulundu:

Kavcıoğlu, şu paylaşımda bulundu:

'Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.

Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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