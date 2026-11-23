İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşların aylarca randevu beklemesine neden olan bazı danışmanlık şirketlerinin, bot yazılımlarla randevu sistemini kapattıkları daha önce gündeme gelmişti. Ücretsiz alınabilen randevuların karaborsaya düşmesinin ardından şüphelilerin bu randevuları yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek ücretlerle sattıkları öne sürüldü. Suç örgütü olduğu öne sürülen yapılanmanın, kamuoyunda güvenilir bir imaj oluşturmak için ünlü isimlere reklam filmleri çektirdiği iddia edildi. Şüphelilerin tanınmış kişilere ücretsiz veya avantajlı vize randevusu imkânı sunarak daha fazla kişiyi kendilerine çekmeyi hedeflediği de ileri sürüldü.