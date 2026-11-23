Vize Soruşturmasının Dosyasında Hayrettin ile Necla Özmen'in Görüşmeleri de Yer Aldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü vize soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vize randevularını karaborsaya düşürdükleri iddia edilen şüphelilerin, oyuncu ve sunucu Hayrettin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'le görüşmeleri soruşturma dosyasına girdi. İddialara göre şüpheliler, reklam çalışmaları üzerinden daha fazla müşteri çekmeyi hedefledi.
Randevular karaborsaya düşmüştü.
Özmen'e vize teklifi yapıldığı iddia edildi.
Hayrettin'e davetiye ve kulis iddiası.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın