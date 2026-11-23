Firavunlara Kafa Tutan İmparatorluğun Kayıp Arşivi Sivas'ta Bulundu: 131 Kil Tablet Sırları Anlatıyor
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Mısır firavunlarıyla boy ölçüşen Hititlerin unutulmuş tarihi, Sivas'ta ortaya çıkarılan yeni bir arşivle yeniden uluslararası basının gündemine girdi. Šamuḫa antik kentinde bulunan çivi yazılı kil tabletler, 35 asır öncesinin sıra dışı ayrıntılarını gün yüzüne çıkarıyor.
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Sivas'taki Šamuḫa antik kentinde 131 çivi yazılı tabletten oluşan bir Hitit kraliyet arşivi bulundu.
Tabletler kuş falcılarının kayıtlarını, komutanların yardım çağrısını ve çocukları öldüren bir salgını anlatıyor.
Hititler Mısır'la omuz omuza hüküm süren bir süper güçtü ve Kadeş Savaşı'yla tarihe geçti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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