Tercüme edilen metinler arasında, gökyüzündeki kuş sürülerini izleyip hareketlerini kaydederek geleceği okumaya çalışan ve Hitit krallarına devlet işlerinde rehberlik eden kuş falcılarının ayrıntılı notları yer alıyor. Bir başka tablette ise Batı Anadolu'daki askeri komutanların, yerel bir isyanı bastırmak için kraldan acil takviye kuvvet istediği çaresiz mesajlar okunuyor.

En yürek burkan kayıtlar ise yüksek ateşe yol açan ve çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan yıkıcı bir salgını anlatıyor. Araştırmacılar hastalığın ne olduğunu henüz belirleyemedi, ancak tabletler küçük bir prensesin ölümü de dahil olmak üzere salgının yarattığı yıkımı ayrıntılı biçimde yansıtıyor.