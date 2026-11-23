Pascal Nouma, Sahada Gheorghe Hagi'yi Tokatladığı İddiasını Doğruladı
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Beşiktaş'ta forma giyen Fransız futbolcu Pascal Nouma, Romanyalı yıldız Gheorghe Hagi'yi sahada tokatladığı iddiasını doğruladı. Nouma, olayın öncesinde aralarında geçen sözlü tartışmayı da kendi ağzından aktardı. Aynı konuşmada Galatasaray'ın her zaman şampiyon olmasının nedenini de bir Formula benzetmesiyle anlattı.
Nouma tokadı doğruladı.
Nouma Galatasaray'ı Formula 1'e benzetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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