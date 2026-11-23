Nouma, Galatasaray'ın neden her zaman şampiyon olduğu sorusuna da bir Formula 1 benzetmesiyle yanıt verdi. Beşiktaş'a geldiği dönemi örnek gösteren Nouma, kulüplerin yeni transferlerden beklentisinin farklı olduğunu savundu ve Fenerbahçe'de de aynı anlayışın hâkim olduğunu söyledi. Nouma, bu farkı şu sözlerle anlattı:

“Galatasaray neden her zaman şampiyon oluyor? Çünkü onlar Formula 1'de, biz Beşiktaş ve Fenerbahçe Formula 2, Formula 3'teyiz.

Galatasaray'a yeni bir futbolcu geldiğinde 'Seni şampiyonluk için aldık, olamazsan büyük sıkıntı' diyorlar. Ben Beşiktaş'a geldiğimde kimse bana 'Bu sene şampiyonluk istiyoruz' demedi. Fenerbahçe'de de aynı mentalite var.”