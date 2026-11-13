Galatasaray'da Beklenen Oluyor: Batrakov'un Sözleşmesi Yenilenecek, Serbest Kalma Maddesi 70 Milyon Euro!

Oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev'in 15 gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Rus Match TV'ye konuşan Kuzmichev, programını şu sözlerle anlattı: 'Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle bir görüşmem olacak.' Menajer, yeni sözleşme konusunda henüz somut bir adım atılmadığını da ekledi.

Rakamlar konusunda tek bir ses yok. Posta'nın haberinde Galatasaray'ın serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkarmayı planladığı iddia edildi. Aynı haber, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve PSG'nin genç yıldızı yakından takip ettiğini öne sürdü.

Sözleşmenin maddeleri, taraflar masaya oturduğunda netleşecek.