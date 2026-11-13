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Galatasaray'da Beklenen Oluyor: Batrakov'un Sözleşmesi Yenilenecek, Serbest Kalma Maddesi 70 Milyon Euro!

Galatasaray'da Beklenen Oluyor: Batrakov'un Sözleşmesi Yenilenecek, Serbest Kalma Maddesi 70 Milyon Euro!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 07:58 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 07:59
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Galatasaray yönetimi, 21 yaşındaki Rus yıldız Aleksey Batrakov'la milli takım arasının ardından yeni sözleşme masasına oturacak. Türkiye Gazetesi'nen Ali Naci Küçük'ün haberine göre kulüp, oyuncunun yıllık maaşını artıracak ve şu an 55 milyon euro olan serbest kalma bedelini 70 milyon euroya yükseltecek. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya gelen genç futbolcu, 13 maçta 6 gol ve 4 asistle sezonun parlayan isimlerinden biri oldu.

[Kaynak: Ali Naci Küçük / Türkiye Gazetesi]

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Sarı-kırmızılılar milli arada masaya oturuyor, Batrakov'un yıllık maaşı artacak.

Sarı-kırmızılılar milli arada masaya oturuyor, Batrakov'un yıllık maaşı artacak.

Galatasaray yönetimi, milli takım arasının ardından Batrakov'la oturup yeni bir sözleşme görüşmesi yapmayı planlıyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre kulüp, oyuncunun yıllık maaşını yükseltecek.

Asıl dikkat çeken kalem ise serbest kalma bedeli. Şu an 55 milyon euro olan rakamın 70 milyon euroya çıkarılması hedefleniyor. Haberde, bu bedelin yeni sözleşmenin geçerli olacağı dört yıl boyunca yürürlükte kalacağı belirtiliyor.

Batrakov, sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2031'e kadar sürdüğü kaydedildi.

Menajer Kuzmichev iki hafta içinde İstanbul'a geliyor, dev kulüplerin radarında olduğu öne sürülüyor.

Menajer Kuzmichev iki hafta içinde İstanbul'a geliyor, dev kulüplerin radarında olduğu öne sürülüyor.

Oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev'in 15 gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Rus Match TV'ye konuşan Kuzmichev, programını şu sözlerle anlattı: 'Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle bir görüşmem olacak.' Menajer, yeni sözleşme konusunda henüz somut bir adım atılmadığını da ekledi.

Rakamlar konusunda tek bir ses yok. Posta'nın haberinde Galatasaray'ın serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkarmayı planladığı iddia edildi. Aynı haber, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve PSG'nin genç yıldızı yakından takip ettiğini öne sürdü.

Sözleşmenin maddeleri, taraflar masaya oturduğunda netleşecek.

Kış transfer döneminde bile kapı kapalı: Batrakov sezonu Galatasaray'da bitirecek.

Kış transfer döneminde bile kapı kapalı: Batrakov sezonu Galatasaray'da bitirecek.

Büyük bir teklif gelse bile Batrakov'un kışın takımdan ayrılması mümkün görünmüyor. Türkiye Gazetesi'ne göre FIFA kurallarına göre bir futbolcu aynı sezonda en fazla iki kulüp adına forma giyebiliyor. Batrakov bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla beş maça çıktığı için sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

Rus yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol attı. Bunlardan dördü Şampiyonlar Ligi'nde, ikisi ligde geldi. Katkısı 4 asistle birlikte 10 gole ulaştı.

Yeni sözleşme görüşmesinin milli arada, menajerin İstanbul ziyaretiyle başlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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