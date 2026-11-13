Galatasaray'da Beklenen Oluyor: Batrakov'un Sözleşmesi Yenilenecek, Serbest Kalma Maddesi 70 Milyon Euro!
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Galatasaray yönetimi, 21 yaşındaki Rus yıldız Aleksey Batrakov'la milli takım arasının ardından yeni sözleşme masasına oturacak. Türkiye Gazetesi'nen Ali Naci Küçük'ün haberine göre kulüp, oyuncunun yıllık maaşını artıracak ve şu an 55 milyon euro olan serbest kalma bedelini 70 milyon euroya yükseltecek. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya gelen genç futbolcu, 13 maçta 6 gol ve 4 asistle sezonun parlayan isimlerinden biri oldu.
[Kaynak: Ali Naci Küçük / Türkiye Gazetesi]
Sarı-kırmızılılar milli arada masaya oturuyor, Batrakov'un yıllık maaşı artacak.
Menajer Kuzmichev iki hafta içinde İstanbul'a geliyor, dev kulüplerin radarında olduğu öne sürülüyor.
Kış transfer döneminde bile kapı kapalı: Batrakov sezonu Galatasaray'da bitirecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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