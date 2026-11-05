Aleksey Batrakov Kimdir, Kaç Yaşında, Evli mi? Galatasaray'ın Rus Yıldızı Hakkında Merak Edilen Her Şey!
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Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Stuttgart karşısında attığı iki golle maçın yıldızı olan Rus orta saha oyuncusunun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve Galatasaray'a kaç euroya geldiği merak ediliyor.
Batrakov hakkında en çok aranan soruların cevaplarını derledik.
Aleksey Batrakov Kimdir?
Aleksey Batrakov Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?
Batrakov Evli mi, Çocuğu Var mı?
Aleksey Batrakov Hangi Takımlarda Oynadı?
Batrakov Galatasaray'a Kaç Euroya Transfer Oldu, Maaşı Ne Kadar?
Batrakov Galatasaray'da Kaç Gol Attı?
Batrakov Rusya Milli Takımı'nda Oynuyor mu?
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