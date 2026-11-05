Aleksey Batrakov Kimdir, Kaç Yaşında, Evli mi? Galatasaray'ın Rus Yıldızı Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Galatasaray, Batrakov'un transferini 20 Ağustos 2026'da açıkladı. Kulübün KAP'a yaptığı bildirime göre Lokomotiv'e 25 milyon euro bonservis ödendi; Rus kulübü ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'ini alacak.

Batrakov ile 2030-31 sezonu sonuna kadar 5 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun yıllık garanti net maaşı 3,25 milyon euro.

Batrakov, Galatasaray'ın 121 yıllık tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu.