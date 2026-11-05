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Aleksey Batrakov Kimdir, Kaç Yaşında, Evli mi? Galatasaray'ın Rus Yıldızı Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Aleksey Batrakov Kimdir, Kaç Yaşında, Evli mi? Galatasaray'ın Rus Yıldızı Hakkında Merak Edilen Her Şey!

galatasaray
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 15:31
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Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Stuttgart karşısında attığı iki golle maçın yıldızı olan Rus orta saha oyuncusunun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve Galatasaray'a kaç euroya geldiği merak ediliyor. 

Batrakov hakkında en çok aranan soruların cevaplarını derledik.

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Aleksey Batrakov Kimdir?

Aleksey Batrakov Kimdir?

Aleksey Andreyeviç Batrakov, Galatasaray ve Rusya Milli Takımı'nda forma giyen Rus futbolcu. Asıl mevkisi ofansif orta saha. Hem 10 numara rolünde hem de sağ kanatta oynayabiliyor.

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov, Rusya'da son yılların en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösterildi. 2024-25 sezonunda Rusya Premier Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildi. Galatasaray'da 83 numaralı formayı giyiyor.

Aleksey Batrakov Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Aleksey Batrakov Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Aleksey Batrakov 9 Haziran 2005'te doğdu, yani 2026 yılı itibarıyla 21 yaşında. Moskova yakınlarındaki Orehovo-Zuyevo kentinde dünyaya geldi, yani Batrakov Rus asıllı.

Boyu 1,73 metre. Küçük yaşta mahallede top koşturmaya başladı. Ailesi onu önce futsala yazdırdı, 2011'de, henüz 6 yaşındayken de Lokomotiv Moskova'nın akademisine katıldı.

Batrakov Evli mi, Çocuğu Var mı?

Batrakov Evli mi, Çocuğu Var mı?

21 yaşındaki Rus yıldız, Galatasaray'a transfer olmadan kısa süre önce evlendi. Batrakov'un eşi de futbol dünyasından tanınan bir ismi olan Irina Podshibyakina.

Batrakov, Irina Podshibyakina ile 16 Haziran 2026'da evlendi. Çiftin nikahı, Moskova bölgesindeki Villa Michetti'de düzenlenen törenle kıyıldı. Batrakov ve eşi, düğün fotoğraflarını sosyal medyada 'Bizim günümüz. Bizim hikayemiz. 16.06.2026' notuyla paylaştı.

Batrakov'un Çocuğu Var mı?

Hayır, 21 yaşındaki genç yıldız henüz çocuk sahibi değil.

Aleksey Batrakov Hangi Takımlarda Oynadı?

Aleksey Batrakov Hangi Takımlarda Oynadı?

Batrakov, Galatasaray'dan önce yalnızca Lokomotiv Moskova'da oynadı. Altyapının tüm yaş gruplarından geçti, Rusya genç ligini kazandı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

A takımdaki ilk maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. 2024-25 sezonunda ligde 14 gol atıp gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitirdi. 2025-26 sezonunda ise Spartak Moskova'ya hat-trick yaptı ve tüm kulvarlarda 17 gol, 13 asist üretti. Lokomotiv'de toplam 84 maçta 34 gol attı.

Batrakov Galatasaray'a Kaç Euroya Transfer Oldu, Maaşı Ne Kadar?

Batrakov Galatasaray'a Kaç Euroya Transfer Oldu, Maaşı Ne Kadar?

Galatasaray, Batrakov'un transferini 20 Ağustos 2026'da açıkladı. Kulübün KAP'a yaptığı bildirime göre Lokomotiv'e 25 milyon euro bonservis ödendi; Rus kulübü ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'ini alacak.

Batrakov ile 2030-31 sezonu sonuna kadar 5 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun yıllık garanti net maaşı 3,25 milyon euro

Batrakov, Galatasaray'ın 121 yıllık tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu.

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Batrakov Galatasaray'da Kaç Gol Attı?

Batrakov Galatasaray'da Kaç Gol Attı?

Batrakov, Süper Lig'deki ilk maçına 29 Ağustos'ta Göztepe karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü 13 Ekim'de Barcelona'ya attı, Lille deplasmanında ise 1 gol 1 asistle 4-2'lik galibiyette başrol oynadı.

3 Kasım'daki Stuttgart maçında 12. ve 15. dakikalarda attığı iki golle Galatasaray'a 2-0'lık galibiyeti getirdi. Böylece sarı-kırmızılı formayla 12 maçta 5 gole ulaştı; bunların 4'ünü Şampiyonlar Ligi'nde attı.

Batrakov Rusya Milli Takımı'nda Oynuyor mu?

Batrakov Rusya Milli Takımı'nda Oynuyor mu?

Evet. Batrakov, A Milli Takım'daki ilk maçına 15 Kasım 2024'te Brunei karşısında çıktı ve ilk maçında gol attı. Bugüne kadar Rusya formasıyla 15 maçta 4 gol kaydetti.

Avrupa basını, Şampiyonlar Ligi performansının ardından Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Premier Lig kulüplerinin Batrakov'u yakından takip ettiğini yazıyor. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif açıklanmadı.

21 yaşındaki Batrakov, kısa sürede Galatasaray taraftarının yeni gözdesi olmayı başardı. 💛❤️

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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