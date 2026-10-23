article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaraylı Batrakov'un 14 Yaşında Lokomotiv Formasıyla Verdiği Maç Sonu Röportajı Dikkat Çekti

Galatasaraylı Batrakov'un 14 Yaşında Lokomotiv Formasıyla Verdiği Maç Sonu Röportajı Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 00:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'ın bu sezon Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya aldığı Rus ofansif orta saha Aleksey Batrakov'un 14 yaşındayken verdiği maç sonu röportajı sosyal medyada dikkat çekti. Lokomotiv forması giyen genç Batrakov'un kameranın karşısındaki ciddi tavrı ve özgüveni büyük beğeni topladı. 

Kaynak - Irmak Kazuk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Batrakov'un özgüvenli tavırları alkış aldı.

Batrakov bu sezon Galatasaray forması giyiyor

Batrakov bu sezon Galatasaray forması giyiyor

Batrakov, Galatasaray'a ağustosta 5 yıllık sözleşmeyle katıldı. KAP açıklamasına göre transfer bedeli 25 milyon euro, oyuncuya her sezon verilecek net garanti ücret ise 3 milyon 250 bin euro. Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında 44. dakikada kafayla attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve Galatasaray maçı 4-2 kazandı.

Bu maçın ardından Avrupa'nın dikkatini bir kez daha çeken genç oyuncu için transfer söylentileri de başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın