Galatasaraylı Batrakov'un 14 Yaşında Lokomotiv Formasıyla Verdiği Maç Sonu Röportajı Dikkat Çekti

Batrakov, Galatasaray'a ağustosta 5 yıllık sözleşmeyle katıldı. KAP açıklamasına göre transfer bedeli 25 milyon euro, oyuncuya her sezon verilecek net garanti ücret ise 3 milyon 250 bin euro. Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında 44. dakikada kafayla attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve Galatasaray maçı 4-2 kazandı.

Bu maçın ardından Avrupa'nın dikkatini bir kez daha çeken genç oyuncu için transfer söylentileri de başladı.