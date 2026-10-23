Galatasaraylı Batrakov'un 14 Yaşında Lokomotiv Formasıyla Verdiği Maç Sonu Röportajı Dikkat Çekti
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Galatasaray'ın bu sezon Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya aldığı Rus ofansif orta saha Aleksey Batrakov'un 14 yaşındayken verdiği maç sonu röportajı sosyal medyada dikkat çekti. Lokomotiv forması giyen genç Batrakov'un kameranın karşısındaki ciddi tavrı ve özgüveni büyük beğeni topladı.
Batrakov'un özgüvenli tavırları alkış aldı.
Batrakov bu sezon Galatasaray forması giyiyor
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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