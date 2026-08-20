Galatasaray'ın Yeni Transferi Batrakov'un Duyurusunda Dikkat Çeken Belhanda Kararı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray transferdeki suskunluğunu bozarak ikinci ismi kadrosuna kattı. Rusya'nın yükselen yıldızlarından Aleksei Batrakov'u kadrosuna katan Galatasaray, transferi 10 numaralarıyla duyurdu.
Ancak bu 10 numaralar içinde Younes Belhanda'ya yer verilmemesi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'a damga vurmuş 10 numaralar içinde Belhanda yer bulamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belhanda'nın ayrılışı büyük bir kriz sonucunda yaşanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın