Galatasaray'ın Yeni Transferi Batrakov'un Duyurusunda Dikkat Çeken Belhanda Kararı

Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılışı bir transfer değil, doğrudan fesihti. Mart 2021'de Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda kulüp yönetimini eleştiren Belhanda, saha ve tesis koşullarına dikkat çekerek 'Florya bile buradan daha iyi' demiş, yöneticilerin sosyal medyayla değil sahalarla ilgilenmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözleri Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay gibi isimlere yönelik olarak yorumlanmış, kendisi daha sonra kimseyi kastetmediğini söylese de yönetim geri adım atmamıştı.

Sonuç olarak yönetim 'Galatasaray'daki kariyerin bitti' diyerek 10 Mart 2021'de FIFA kurallarına göre 'haklı fesih' gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Röportajının noter onaylı tercümesi de fesih belgesine eklendi.