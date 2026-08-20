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Galatasaray'ın Yeni Transferi Batrakov'un Duyurusunda Dikkat Çeken Belhanda Kararı

Galatasaray'ın Yeni Transferi Batrakov'un Duyurusunda Dikkat Çeken Belhanda Kararı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2026 - 00:38
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Galatasaray transferdeki suskunluğunu bozarak ikinci ismi kadrosuna kattı. Rusya'nın yükselen yıldızlarından Aleksei Batrakov'u kadrosuna katan Galatasaray, transferi 10 numaralarıyla duyurdu. 

Ancak bu 10 numaralar içinde Younes Belhanda'ya yer verilmemesi dikkat çekti.

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Galatasaray'a damga vurmuş 10 numaralar içinde Belhanda yer bulamadı.

Belhanda'nın ayrılışı büyük bir kriz sonucunda yaşanmıştı.

Belhanda'nın ayrılışı büyük bir kriz sonucunda yaşanmıştı.

Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılışı bir transfer değil, doğrudan fesihti. Mart 2021'de Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda kulüp yönetimini eleştiren Belhanda, saha ve tesis koşullarına dikkat çekerek 'Florya bile buradan daha iyi' demiş, yöneticilerin sosyal medyayla değil sahalarla ilgilenmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözleri Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay gibi isimlere yönelik olarak yorumlanmış, kendisi daha sonra kimseyi kastetmediğini söylese de yönetim geri adım atmamıştı.

 Sonuç olarak yönetim 'Galatasaray'daki kariyerin bitti' diyerek 10 Mart 2021'de FIFA kurallarına göre 'haklı fesih' gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Röportajının noter onaylı tercümesi de fesih belgesine eklendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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