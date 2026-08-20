Trabzonspor, Ferencvaros Karşısında Beklemediği Bir Skorla Karşılaştı: 0-1

Trabzonspor ikinci yarıda Onuachu ve Salah'la pozisyon üretmeye çalıştı baskıyı da kurdu ancak istenen gol gelmedi.

İkinci devrenin başında yeni transferlerden Aral Şimşir de oyuna dahil oldu. Fatih Tekke'nin öğrencileri ilk maçta aldığı bu sonuçla tur ümitlerini ikinci maça bırakmış oldu.