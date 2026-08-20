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Trabzonspor, Ferencvaros Karşısında Beklemediği Bir Skorla Karşılaştı: 0-1

Trabzonspor, Ferencvaros Karşısında Beklemediği Bir Skorla Karşılaştı: 0-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 21:54
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Mohamed Salah transferiyle dikkatleri çeken Trabzonspor ilk ciddi sınavında beklenmedik bir skorla karşı karşıya kaldı. 

Avrupa Ligi Play-Off turunda Ferencvaros'la eşleşen Trabzonspor turun ilk maçında ev sahibi olarak sahaya çıktı. Dolu tribünler önünde oynana maçta Karadeniz ekibi üstün bir oyun sergilese de gol bulmakta zorlandı. 

17. dakikada Zachariassen'in golüne engel olamayan Trabzonspor

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Erken gole engel olamadılar.

Erken gole engel olamadılar.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

Macar ekibi 17. dakikada Zachariassen’in kafa vuruşuyla öne geçti. Trabzonspor’da Onuachu’nun 13. dakikadaki kafa şutu direkten dönerken, Yusuf ve Umut Nayir ile de fırsatlar değerlendirilemedi.

İlk 45 dakika Ferencvaros’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı baskı arttı gol gelmedi.

İkinci yarı baskı arttı gol gelmedi.

Trabzonspor ikinci yarıda Onuachu ve Salah'la pozisyon üretmeye çalıştı baskıyı da kurdu ancak istenen gol gelmedi. 

İkinci devrenin başında yeni transferlerden Aral Şimşir de oyuna dahil oldu. Fatih Tekke'nin öğrencileri ilk maçta aldığı bu sonuçla tur ümitlerini ikinci maça bırakmış oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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