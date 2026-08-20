Trabzonspor, Ferencvaros Karşısında Beklemediği Bir Skorla Karşılaştı: 0-1
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Mohamed Salah transferiyle dikkatleri çeken Trabzonspor ilk ciddi sınavında beklenmedik bir skorla karşı karşıya kaldı.
Avrupa Ligi Play-Off turunda Ferencvaros'la eşleşen Trabzonspor turun ilk maçında ev sahibi olarak sahaya çıktı. Dolu tribünler önünde oynana maçta Karadeniz ekibi üstün bir oyun sergilese de gol bulmakta zorlandı.
17. dakikada Zachariassen'in golüne engel olamayan Trabzonspor
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Erken gole engel olamadılar.
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İkinci yarı baskı arttı gol gelmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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