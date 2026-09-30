Herhangi Bir Konserde Karşılaşacağınıza Emin Olduğumuz 10 İnsan Tipi
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Konserlerde sahnedeki sanatçı kadar kalabalığın kendisi de ayrı bir gösteri. Her şarkıyı ezbere bilenlerden tüm geceyi telefon ekranından izleyenlere kadar bazı tipler var ki hangi konsere gidersen git mutlaka karşına çıkıyor. Birkaçını görünce “tam da bundan bahsediyorduk” diyeceğine eminiz.
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1. Sanatçıdan önce bütün şarkıları söylemeye başlayan.
2. Bütün konseri telefonundan izleyen.
3. “Telefonları indirin!” diye içinden bağıran.
4. Kendine ait dans pistine ihtiyacı olan.
5. Ön sıraya nasıl geldiğini kimsenin anlamadığı.
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6. Grubundan sürekli birilerini kaybeden.
7. Konsere arkadaşları için gelip sanatçının fanı olan.
8. Konser boyunca aynı yerde duran ama bütün şarkıları bilen.
9. “Biz biraz arkada duralım.” deyip gecenin en çok eğleneni.
10. Sürekli oturacak yer arayan.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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