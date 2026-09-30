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Herhangi Bir Konserde Karşılaşacağınıza Emin Olduğumuz 10 İnsan Tipi

etiket Herhangi Bir Konserde Karşılaşacağınıza Emin Olduğumuz 10 İnsan Tipi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
30.09.2026 - 20:01
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Konserlerde sahnedeki sanatçı kadar kalabalığın kendisi de ayrı bir gösteri. Her şarkıyı ezbere bilenlerden tüm geceyi telefon ekranından izleyenlere kadar bazı tipler var ki hangi konsere gidersen git mutlaka karşına çıkıyor. Birkaçını görünce “tam da bundan bahsediyorduk” diyeceğine eminiz.

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1. Sanatçıdan önce bütün şarkıları söylemeye başlayan.

Bir santim bile kıpırdamıyor ama repertuvarın tamamı ezberinde. Enerjisini dans ederek değil, sanatçıyla düet yaparak harcıyor.

2. Bütün konseri telefonundan izleyen.

Sahne birkaç metre önünde ama o tercihini telefon ekranından yana kullandı. Yarın galerisinde muhteşem kurgulu ve çok eğlenceli konser videoları hazır olacak.

3. “Telefonları indirin!” diye içinden bağıran.

Önündeki ekranlardan sahneyi görebilmek için sağa sola eğilip duruyor. Aslında çok şey söylemek istiyor ama telefonuyla çekenlere de içten içe kıyamıyor...

4. Kendine ait dans pistine ihtiyacı olan.

Metrekare başına dört kişi düşüyor olabilir ama onun zihninde alan bomboş. Kollar açıldıysa yakın çevrenin yapabileceği tek şey güvenli mesafeye çekilmek.

5. Ön sıraya nasıl geldiğini kimsenin anlamadığı.

Sen iki saattir aynı noktayı savunuyorsun, o biraz önce geldi ve beş dakika sonra senden dört sıra öne geçti. Nasıl yaptığını sorma sakın, meslek sırrı.

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6. Grubundan sürekli birilerini kaybeden.

Konsere altı kişi girdiler, üçüncü şarkıda ekip ikiye bölündü. Birisi içecek sırasında, biri tuvalette, diğerinin son görülme yeri bilinmiyor. Bundan sonrası konser değil, resmen arama kurtarma operasyonu.

7. Konsere arkadaşları için gelip sanatçının fanı olan.

Gelirken sanatçının iki şarkısını biliyordu. Çıkışta diskografiyi baştan sona açmış, “Bu şarkısı da çok iyiymiş.” diye gruba link atıyor.

8. Konser boyunca aynı yerde duran ama bütün şarkıları bilen.

Bir santim kıpırdamıyor ama sanatçı sözleri unutsa konseri tek başına devam ettirebilir. Sessiz sakin durduğuna bakma, repertuvar komple ezberinde.

9. “Biz biraz arkada duralım.” deyip gecenin en çok eğleneni.

Konser başlamadan kalabalığa girmeyelim diye grubu en arkaya geçmeye zorladı. Sonra alan geniş diye kendine özel festival sahası kurdu. Bir bakmışsın ön taraftakilerden daha çok dans ediyor.

10. Sürekli oturacak yer arayan.

Kalabalığın ortasına girmek gibi bir hedefi hiç olmadı. Rahat bir köşe, içecek ve arkadaşları varsa tamamdır. Çantasından kamp sandalyesi çıkarsa artık şaşırmayacağız.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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