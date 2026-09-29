Bir Konserin İyi Geçtiğinin Kanıtı Niteliğindeki 10 Küçük Detay
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Bir konserin iyi geçmesi için sanatçının en iyi dans koreografisini yapması ya da kusursuz bir şov sunması şart değil aslında. Konserin iyi geçtiği senin nasıl hissettiğinle çok alakalı! Konserin iyi geçtiğinin kanıtı neler olabilir peki?
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1. Konser bitti ama kimse gitmiyor...
2. Konserden dönerken arabada hâlâ şarkıları söylüyorsun.
3. Telefonun şarjı bitiyor.
4. Son şarkının geldiğine kimse inanmaz...
5. Bilmediğin şarkıyı bile söylersin...
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6. Sesin kısılır...
7. Konserde gerçekten mutlu olduğunu hissedersin.
8. Yanındakilerle arkadaş olursun.
9. "Bir daha" tezahüratına kayıtsız kalmayan sanatçı, şarkıyı tekrar söyler.
10. Konser bitti ama senin için değil...
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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