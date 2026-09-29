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Bir Konserin İyi Geçtiğinin Kanıtı Niteliğindeki 10 Küçük Detay

etiket Bir Konserin İyi Geçtiğinin Kanıtı Niteliğindeki 10 Küçük Detay

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 20:01
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Bir konserin iyi geçmesi için sanatçının en iyi dans koreografisini yapması ya da kusursuz bir şov sunması şart değil aslında. Konserin iyi geçtiği senin nasıl hissettiğinle çok alakalı! Konserin iyi geçtiğinin kanıtı neler olabilir peki?

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1. Konser bitti ama kimse gitmiyor...

Konserin iyi olup olmadığını anlamanın en güzel yollarından biri konser bittikten sonra oradakilerin dağılıp dağılmaması. Konser ortalama bir konserse son şarkıdan sonra herkes eşyalarını toplayıp çıkışa yöneliyor. Ama gerçekten iyi bir konserse şarkılar bitse bile insanlar hemen oradan ayrılmıyor.

2. Konserden dönerken arabada hâlâ şarkıları söylüyorsun.

Konser bitse de senin kafanda bitmez. Arabayla eve dönerken de şarkıları söylemeye devam edersin. Yani konseri yaşamaya devam edersin. İyi bir konseri böyle ayırt edebilirsin yani.

3. Telefonun şarjı bitiyor.

Telefonun şarjının bitmesi ne alaka diyebilirsin. Konserde bir iki tane story'lik video çekerim derken elinden telefon düşmez. Sahnede kaçırmak istemediğin çok şey olacağı için şarjın bitiyor yani.

4. Son şarkının geldiğine kimse inanmaz...

Sahnedeki sanatçı 'Artık sona yaklaştık, son şarkımız kaldı' dediğinde herkes 'Hayır' diye bağırır. Çünkü o konserin bitmesini kimse istemez. O yüzden 'Bu son şarkımız' denildiğinde herkes itiraz eder.

5. Bilmediğin şarkıyı bile söylersin...

Konserde bilmediğimiz şarkılar da olabiliyor. Konser iyi olduğunda kendini bilmediğin şarkılara bile eşlik ederken bulursun. Favori şarkılarının yanında hiç bilmediğin şarkıları söylersin.

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6. Sesin kısılır...

Konserde bağıra çağıra şarkı söylersin. Konser iyiyse bu iki katına çıkıyor neredeyse. O yüzden konser bittiğinde ses iyice azalmış oluyor, eve dönerken de ses artık tamamen gidiyor. Bir sonraki gün ise çatallı bir sesle hayata devam ediyorsun.

7. Konserde gerçekten mutlu olduğunu hissedersin.

Konser devam ederken bir noktada kendini 'Şu an çok mutluyum' diye düşünürken bulursun. Sevdiğin şarkı çalıyor, herkes birlikte söylüyor... İnsan o an kendini çok mutlu hissediyor. İşte bu konserin ne kadar iyi geçtiğini gösteren küçük bir detay!

8. Yanındakilerle arkadaş olursun.

Konserde yanımızdakileri hiç tanımıyoruz. Ama konser ilerlediğinde bir bakıyorsun ki yanındakilerin hepsiyle arkadaş gibi olmuşuz. Aynı şarkıyı aynı hisle söylediğinde insanlar hızlıca kaynaşabiliyor.

9. "Bir daha" tezahüratına kayıtsız kalmayan sanatçı, şarkıyı tekrar söyler.

Konserdeyken sanatçının sevilen bir şarkıyı söylemesi ya da aynı şarkıyı bir daha söylemesi için tezahürat yapılabiliyor. Eğer şarkıcı bu tezahürata karşılık verip şarkıyı söylerse o zaman konser çok başka bir seviyeye taşınıyor. Hemen herkes birbirine bakıp şarkıyı söylemeye başlıyor zaten!

10. Konser bitti ama senin için değil...

Konser bitti, eve döndün. Ertesi gün uyanır uyanmaz kendini dünkü konser videolarını izlerken buluyorsun. Videolar sana konseri tekrar yaşıyor gibi hissettiriyor.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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