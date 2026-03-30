Ankara'da Geç Saate Kadar Açık 10 Kafe

Ankara'da gece kahvesi kültürü, 2026 yılında dijital göçebelerin ve gece ders çalışan öğrencilerin etkisiyle bambaşka bir boyuta evrildi. Artık sadece 'açık' olmak yetmiyor; hızlı Wi-Fi, konforlu koltuklar ve taze kavrulmuş çekirdekler de şart.

Kızılay ve Çankaya'da Gece Yarısına Kadar Açık Kafeler

Kızılay, Ankara’nın atan damarı olduğu için gece 01:00’e kadar hareketliliğini asla kaybetmiyor. İşte Kızılay ve yakın çevresinde sığınabileceğiniz o duraklar:

Coffee Lab (Kızılay Şubesi)

Ankara’nın en geniş iç hacmine sahip kafelerinden biri olan bu mekan, 2026 yılında da gece kuşlarının bir numaralı adresi. Yüksek tavanlı yapısı ve endüstriyel tasarımı sayesinde kalabalık saatlerde bile ferah bir çalışma ortamı sunuyor. Gece geç saatlere kadar (genellikle 02:00) açık olması, özellikle sınav dönemindeki öğrenciler için burayı bir kütüphane-kafe hibritine dönüştürüyor. Kahve çekirdeklerini kendi bünyesinde kavuran Coffee Lab, taze demleme seçenekleriyle uykunuzu açmak için birebir. Priz erişiminin her masada bulunması, laptopunuzla uzun mesailer yapmanıza olanak tanıyor.

Newcastle (Kızılay)

Kızılay’ın daha çok 'pub-kafe' konseptine yakın duran bu mekanı, gece saatlerinde dinamik bir atmosfer arayanlar için ideal. 2026 dekorasyonuyla İngiliz tarzı bir kütüphaneyi andıran Newcastle, geniş kahve menüsüyle de dikkat çekiyor. Gece geç saatlerde sundukları sıcak çikolata ve brownie kombinasyonu, şehrin en çok tercih edilen kaçamaklarından biri. Işıklandırması ders çalışmak için değil, daha çok sosyal etkileşim kurmak için optimize edilmiş durumda. Hafta sonları 02:00’ye kadar süren hizmetiyle Kızılay’ın en canlı noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Tunalı Hilmi ve Arjantin Caddesi'ndeki Gece Kafeleri

Tunalı’da gece demek, ışıltılı sokaklar ve kaliteli müzik eşliğinde yudumlanan bir fincan kahve demektir.

Kıtır

Ankara denilince akla gelen ilk üç mekandan biri olan Kıtır, 2026 yılında da o meşhur dokusunu koruyor. Kumpiri ve kokoreciyle ünlü olsa da, gece saatlerinde bar taburelerinde kahve içip sokağı izlemek bir Ankara ritüelidir. Gece 01:30’a kadar süren yoğun kalabalığı, buranın şehrin buluşma noktası olma özelliğini pekiştiriyor. İçerideki ahşap detaylar ve yılların birikimi olan afişler, mekana benzersiz bir ruh katıyor. Tunalı’nın kalbinde yer alan bu mekan, geceyi sonlandırmak ya da yeni bir sohbete başlamak için en samimi yer.

Grano Coffee & Roastery

Tunalı ve Emek bölgesine yakınlığıyla bilinen Grano, 'iyi kahve' mottosunu gece geç saatlere kadar sürdürüyor. 2026 itibarıyla genişletilen teras alanı, Ankara gecelerini izlemek için harika bir panoramik bakış sunuyor. Kendi kavurdukları çekirdeklerin kokusu sokağın başından duyulurken, içerideki huzurlu müzik çalışma veriminizi artırıyor. Baristaların kahve konusundaki uzmanlığı, her fincanda standart üstü bir lezzet almanızı sağlıyor. Gece yarısına kadar süren servislerinde, yanında mutlaka ev yapımı kurabiyelerini denemelisiniz.

Ulus ve Hamamönü'nde Geç Saatte Kahve İçilecek Mekanlar

Tarihin modern yaşamla birleştiği Ulus hattında, gece kahvesi daha çok huzur ve dinginlik vaat ediyor.

Hamamönü Tarihi Kahvecisi

Restorasyonun ardından Ankara’nın turistik ve kültürel merkezi haline gelen Hamamönü’nün en köklü mekanıdır. 2026 yılında hala kumda pişirilen Türk kahvesiyle gece 23.00'e kadar yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tarihi bir konağın bahçesinde, gaz lambası ışığını andıran aydınlatmalar eşliğinde kahvenizi yudumlamak sizi geçmişe götürecek. Yanında sunulan geleneksel Osmanlı şerbeti, gece kahvesi ritüelini tamamlayan en önemli unsur. Sessizliğin hakim olduğu bu bölgede, sadece kuş sesleri ve kahve fincanlarının tıkırtısını duyarsınız.

Pirinç Han Kahve Evi

Ulus’un tarihi dokusu içinde yer alan Pirinç Han, gece çöktüğünde mistik bir havaya bürünüyor. Hanın avlusunda, asırlık taş duvarların arasında içilen kahvenin tadı başka hiçbir yerde bulunmuyor. 2026’da sanat galerileriyle birleşen kafe konsepti, burayı sadece bir içecek mekanı değil, bir kültür durağı haline getirdi. Gece 23:30’a kadar açık olan mekan, tarih meraklılarının ve fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası. Hanın ortasındaki fıskiyeli havuzun sesi, kahvenize eşlik eden en doğal müzik olacak.

Bonus: Rispetto Coffee Co. (Bahçelievler)

Bahçelievler'in en niş noktalarından biri olan bu mekan, 2026 itibarıyla Ankara'nın en sevilen 3. dalga kahvecileri arasında zirvedeki yerini koruyor. Mekanın en büyük özelliği, içeri girdiğiniz andan itibaren sizi saran o disiplinli ama sıcak çalışma atmosferidir. Gece saatlerinde (genellikle 00:00'a kadar) hizmet veren Rispetto, laptopunu kapıp gelenler için özel olarak tasarlanmış geniş masalara sahip. Duvarlardaki minimalist sanat eserleri ve loş ama göz yormayan aydınlatması, uzun süreli odaklanma gerektiren işler için ideal bir zemin hazırlıyor. Espresso bazlı içeceklerinde kullandıkları kendi kavurdukları çekirdekler, gece mesaisinde zinde kalmanızı sağlayan en büyük yardımcınız oluyor. Baristaların her bir kahve çekirdeğinin hikayesini anlatacak kadar donanımlı olması, burayı sıradan bir kafeden öteye taşıyarak bir kahve kültürü merkezine dönüştürüyor.

Bonus: Libertea Coffee and Food

Her gün saat 08:00 ila 23:00 arasında hizmet veren bu kafe, yemek çeşitleri, kahvaltı çeşitleri, tatlı çeşitleri, tatlı çeşitleri ve elbette sıcak soğuk soft içecek çeşitleriyle değerli müşterilerini bekliyor. Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunmaktadır.