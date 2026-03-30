article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ankara'da Geç Saate Kadar Açık 10 Kafe

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 12:19

Ankara, hem öğrenci hem de çalışan popülasyonu sayesinde hareketli, dinamik ve 7/24 yaşayan bir şehir. Ankara'nın ayazında ya da yaz gecelerinde 'Nerede bir kahve içip iki kelam ederiz?' diyenlere ya da geç saate kadar çalışmalarına devam etmek isteyenlere özel geç saatlere kadar açık olan kafeleri derledik.

Ankara'da gece geç saatlere kadar açık olan en iyi kafeler arasında Kıtır (Tunalı), Coffee Lab (Kızılay) ve Rispetto (Bahçelievler) gibi mekanlar öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da Gece Geç Saate Kadar Açık Kafeler: Semt Bazlı Rehber - 2026

Ankara'da gece kahvesi kültürü, 2026 yılında dijital göçebelerin ve gece ders çalışan öğrencilerin etkisiyle bambaşka bir boyuta evrildi. Artık sadece 'açık' olmak yetmiyor; hızlı Wi-Fi, konforlu koltuklar ve taze kavrulmuş çekirdekler de şart.

Kızılay ve Çankaya'da Gece Yarısına Kadar Açık Kafeler

Kızılay, Ankara’nın atan damarı olduğu için gece 01:00’e kadar hareketliliğini asla kaybetmiyor. İşte Kızılay ve yakın çevresinde sığınabileceğiniz o duraklar:

Coffee Lab (Kızılay Şubesi)

Ankara’nın en geniş iç hacmine sahip kafelerinden biri olan bu mekan, 2026 yılında da gece kuşlarının bir numaralı adresi. Yüksek tavanlı yapısı ve endüstriyel tasarımı sayesinde kalabalık saatlerde bile ferah bir çalışma ortamı sunuyor. Gece geç saatlere kadar (genellikle 02:00) açık olması, özellikle sınav dönemindeki öğrenciler için burayı bir kütüphane-kafe hibritine dönüştürüyor. Kahve çekirdeklerini kendi bünyesinde kavuran Coffee Lab, taze demleme seçenekleriyle uykunuzu açmak için birebir. Priz erişiminin her masada bulunması, laptopunuzla uzun mesailer yapmanıza olanak tanıyor. 

Mekanın enerjisini yakından görmek için Coffee Lab Instagram hesabına göz atabilirsiniz.

Newcastle (Kızılay)

Kızılay’ın daha çok 'pub-kafe' konseptine yakın duran bu mekanı, gece saatlerinde dinamik bir atmosfer arayanlar için ideal. 2026 dekorasyonuyla İngiliz tarzı bir kütüphaneyi andıran Newcastle, geniş kahve menüsüyle de dikkat çekiyor. Gece geç saatlerde sundukları sıcak çikolata ve brownie kombinasyonu, şehrin en çok tercih edilen kaçamaklarından biri. Işıklandırması ders çalışmak için değil, daha çok sosyal etkileşim kurmak için optimize edilmiş durumda. Hafta sonları 02:00’ye kadar süren hizmetiyle Kızılay’ın en canlı noktalarından biri olmayı sürdürüyor. 

Güncel menü ve atmosfer videoları için Newcastle Instagram hesabını takip etmelisiniz.

Tunalı Hilmi ve Arjantin Caddesi'ndeki Gece Kafeleri

Tunalı’da gece demek, ışıltılı sokaklar ve kaliteli müzik eşliğinde yudumlanan bir fincan kahve demektir.

Kıtır

Ankara denilince akla gelen ilk üç mekandan biri olan Kıtır, 2026 yılında da o meşhur dokusunu koruyor. Kumpiri ve kokoreciyle ünlü olsa da, gece saatlerinde bar taburelerinde kahve içip sokağı izlemek bir Ankara ritüelidir. Gece 01:30’a kadar süren yoğun kalabalığı, buranın şehrin buluşma noktası olma özelliğini pekiştiriyor. İçerideki ahşap detaylar ve yılların birikimi olan afişler, mekana benzersiz bir ruh katıyor. Tunalı’nın kalbinde yer alan bu mekan, geceyi sonlandırmak ya da yeni bir sohbete başlamak için en samimi yer. 

Bu efsanevi mekanın günlük temposunu Kıtır Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Grano Coffee & Roastery

Tunalı ve Emek bölgesine yakınlığıyla bilinen Grano, 'iyi kahve' mottosunu gece geç saatlere kadar sürdürüyor. 2026 itibarıyla genişletilen teras alanı, Ankara gecelerini izlemek için harika bir panoramik bakış sunuyor. Kendi kavurdukları çekirdeklerin kokusu sokağın başından duyulurken, içerideki huzurlu müzik çalışma veriminizi artırıyor. Baristaların kahve konusundaki uzmanlığı, her fincanda standart üstü bir lezzet almanızı sağlıyor. Gece yarısına kadar süren servislerinde, yanında mutlaka ev yapımı kurabiyelerini denemelisiniz. 

Görsel bir şölen sunan sunumları için Grano Coffee Instagram hesabına göz atın.

Ulus ve Hamamönü'nde Geç Saatte Kahve İçilecek Mekanlar

Tarihin modern yaşamla birleştiği Ulus hattında, gece kahvesi daha çok huzur ve dinginlik vaat ediyor.

Hamamönü Tarihi Kahvecisi

Restorasyonun ardından Ankara’nın turistik ve kültürel merkezi haline gelen Hamamönü’nün en köklü mekanıdır. 2026 yılında hala kumda pişirilen Türk kahvesiyle gece 23.00'e kadar yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tarihi bir konağın bahçesinde, gaz lambası ışığını andıran aydınlatmalar eşliğinde kahvenizi yudumlamak sizi geçmişe götürecek. Yanında sunulan geleneksel Osmanlı şerbeti, gece kahvesi ritüelini tamamlayan en önemli unsur. Sessizliğin hakim olduğu bu bölgede, sadece kuş sesleri ve kahve fincanlarının tıkırtısını duyarsınız. 

Mekanın büyüleyici atmosferini Hamamönü Instagram konumundan inceleyebilirsiniz.

Pirinç Han Kahve Evi

Ulus’un tarihi dokusu içinde yer alan Pirinç Han, gece çöktüğünde mistik bir havaya bürünüyor. Hanın avlusunda, asırlık taş duvarların arasında içilen kahvenin tadı başka hiçbir yerde bulunmuyor. 2026’da sanat galerileriyle birleşen kafe konsepti, burayı sadece bir içecek mekanı değil, bir kültür durağı haline getirdi. Gece 23:30’a kadar açık olan mekan, tarih meraklılarının ve fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası. Hanın ortasındaki fıskiyeli havuzun sesi, kahvenize eşlik eden en doğal müzik olacak.

Bonus: Rispetto Coffee Co. (Bahçelievler)

Bahçelievler'in en niş noktalarından biri olan bu mekan, 2026 itibarıyla Ankara’nın en sevilen 3. dalga kahvecileri arasında zirvedeki yerini koruyor. Mekanın en büyük özelliği, içeri girdiğiniz andan itibaren sizi saran o disiplinli ama sıcak çalışma atmosferidir. Gece saatlerinde (genellikle 00:00'a kadar) hizmet veren Rispetto, laptopunu kapıp gelenler için özel olarak tasarlanmış geniş masalara sahip. Duvarlardaki minimalist sanat eserleri ve loş ama göz yormayan aydınlatması, uzun süreli odaklanma gerektiren işler için ideal bir zemin hazırlıyor. Espresso bazlı içeceklerinde kullandıkları kendi kavurdukları çekirdekler, gece mesaisinde zinde kalmanızı sağlayan en büyük yardımcınız oluyor. Mekanın o eşsiz kahve kokusunu ve güncel etkinliklerini takip etmek isterseniz Rispetto Coffee Instagram sayfasını mutlaka incelemelisiniz. Baristaların her bir kahve çekirdeğinin hikayesini anlatacak kadar donanımlı olması, burayı sıradan bir kafeden öteye taşıyarak bir kahve kültürü merkezine dönüştürüyor.

Bonus: Libertea Coffee and Food

Her gün saat 08:00 ila 23:00 arasında hizmet veren bu kafe,  yemek çeşitleri, kahvaltı çeşitleri, tatlı çeşitleri, tatlı çeşitleri ve elbette sıcak soğuk soft içecek çeşitleriyle değerli müşterilerini bekliyor. Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan mekanın Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ankara'da Gece Çalışmak İçin En İyi Kafeler: Laptop Dostu Mekanlar

Ankara bir memur şehri olduğu kadar bir 'öğrenci ve proje' şehridir. 2026'da hibrit çalışma modelinin zirve yapmasıyla, kafeler birer ofise dönüştü.

Wi-Fi, Priz ve Sessiz Ortam: Gece Çalışmak İçin En İyi Ankara Kafeleri

Gece çalışırken en büyük ihtiyacınız olan kesintisiz internet ve priz erişimi için Bahçelievler ve Emek hattı oldukça zengin. Rispetto Coffee Co., Bahçelievler'de sessizliği ve odaklanmayı sağlayan atmosferiyle tanınıyor.

  • Coffee Lab: Kızılay 02:00 - Geniş Çalışma Alanı

  • Kıtır: Tunalı 01:30 - Nostaljik Atmosfer

  • Grano Coffee: Emek 00:00 - Nitelikli Çekirdekler

  • Kakule Kahve: Kavaklıdere 00:00 - Sakin & Tasarım Mekan

  • Padam Coffee: Ayrancı 23:30

24 Saat Açık Kafeler ve 02:00 Sonrasına Kadar Hizmet Verenler

2026 yılında tam 24 saat açık mekan bulmak zorlaşsa da, bazı zincir mağazalar (örneğin Esat ve Bahçelievler Starbucks şubeleri) yoğun sınav dönemlerinde 24 saat hizmet verebiliyor. Ancak butik anlamda Crop Coffee Shop, hafta sonları 02:00'ye kadar açık kalarak Ankara'nın 'gece kahvecisi' ünvanını koruyor.

Ankara'da Gece Kafelerde Ne İçilir? Menü Rehberi

Gece saatlerinde içilen içeceğin amacı ya zinde tutmak ya da keyifli bir sohbeti taçlandırmaktır.

Gece Kahvesinden Cold Brew'a: Uyku Getirmeyen İçecekler

Eğer bir proje teslim edecekseniz, kafein oranı yüksek Cold Brew veya V60 demleme yöntemleri 2026'nın vazgeçilmezi. Ankara kafelerinde bu yıl özellikle 'Nitro Cold Brew' seçenekleri oldukça popüler.

  • Flat White: Yumuşak içimli ama etkili.

  • AeroPress Demleme: Aromatik ve zinde tutucu.

  • Bitki Çayları: Gece uykusunu kaçırmak istemeyenler için Rooibos ve Melisa.

Tatlı ve Hafif Atıştırmalık Sunan Gece Açık Kafeler

Gece gelen tatlı krizleri için San Sebastian Cheesecake hala Ankara kafelerinin menü kralı. Ancak 2026 trendleri arasında 'vegan kurabiyeler' ve 'şekersiz raw tatlılar' ön plana çıkıyor. 

Özellikle Kakule Kahve'nin el yapımı tatlıları gece saatlerinde tükenmeden yakalamanız gerekenlerden. Kakule Kahve'nin Instagram hesabını buradan incleyebilirsiniz.

Ankara Gece Kafelerinde Atmosfer Rehberi: Hangisi Ne Hissettiriyor?

Her mekanın bir 'vibe'ı vardır. Ankara'nın soğuğunda iç ısıtan bir atmosfer mi, yoksa enerjinizi yükseltecek bir müzik mi arıyorsunuz?

Sessiz ve Sakin mi, Canlı ve Sosyal mi? İhtiyaca Göre Mekan Seçimi

  • Sessizlik Arayanlar: Ayrancı ve Güvenlik Caddesi üzerindeki mekanlar tam size göre. Kitap okumak ve düşük sesle sohbet etmek için ideal.

  • Sosyal Kelebekler: Tunalı ve Çayyolu bölgesi, müziğin biraz daha yüksek olduğu, arkadaş gruplarının kahkahalarının eksik olmadığı mekanlara ev sahipliği yapıyor.

SSS: Ankara Gece Açık Kafeler Hakkında Merak Edilenler

Ankara'da En Geç Kaça Kadar Açık Kafe Var?

Ankara'da merkezi bölgelerdeki kafeler genellikle hafta içi 00:00, hafta sonu ise 01:30 - 02:00 saatlerine kadar hizmet verir. Bazı fırın-kafe konseptleri 24 saat açık kalabilmektedir.

Ankara Gece Kafelerinde Fiyatlar Ne Kadar? 2026 Rehberi

2026 yılı itibarıyla standart bir Latte fiyatı 110 - 150 TL bandında değişirken, nitelikli demleme kahveler  150 - 200 TL arasındadır. Tatlı fiyatları ise ortalama 200 TL'den başlamaktadır.

Gece Çalışmak İçin İnternet Hızı En İyi Mekan Hangisi?

Kızılay'daki Coffee Lab ve Bahçelievler'deki Rispetto, fiber altyapıları sayesinde 2026'nın en hızlı internet sunan mekanları arasında gösterilmektedir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın