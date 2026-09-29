Bir Dönem Kapanıyor: 2027'de 13 Otomobilin Fişi Çekiliyor
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Otomotiv dünyasında 2027, pek çok tanıdık modele veda edilecek yıl olacak. Car and Driver'ın derlediği listeye göre Tesla'dan BMW'ye, Lexus'tan Honda'ya kadar birçok markanın 13 modelinin üretimi sona eriyor. Satışlardaki düşüş, çakışan model gamları ve elektrikli dönüşüm bu kararların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.
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Tesla'nın ilk elektrikli yıldızları Model S ve Model X yollara veda ediyor.
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BMW tek seferde üç modelini birden bırakıyor: Z4, 8 Serisi ve iX.
Dodge Hornet sadece 3 yılda veda ediyor, hibrit modeller de listede.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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