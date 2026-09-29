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Bir Dönem Kapanıyor: 2027'de 13 Otomobilin Fişi Çekiliyor

Bir Dönem Kapanıyor: 2027'de 13 Otomobilin Fişi Çekiliyor

otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.09.2026 - 20:31
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Otomotiv dünyasında 2027, pek çok tanıdık modele veda edilecek yıl olacak. Car and Driver'ın derlediği listeye göre Tesla'dan BMW'ye, Lexus'tan Honda'ya kadar birçok markanın 13 modelinin üretimi sona eriyor. Satışlardaki düşüş, çakışan model gamları ve elektrikli dönüşüm bu kararların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: YeniŞafak

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Tesla'nın ilk elektrikli yıldızları Model S ve Model X yollara veda ediyor.

Tesla'nın ilk elektrikli yıldızları Model S ve Model X yollara veda ediyor.

Listenin en dikkat çeken isimleri kuşkusuz Tesla Model S ve Model X. Elektrikli otomobili lüks segmente taşıyan bu iki model, markanın ilk dönemlerinin simgesi olarak görülüyordu. Üretimlerinin bitmesi, lüks elektrikli sedan ve SUV pazarında bir dönemin kapanması anlamına geliyor.

Aynı kaderi paylaşan bir diğer elektrikli model ise BMW iX. Alman üretici elektrikli araç stratejisini yeniden gözden geçirirken iX'in de yolun sonuna geldiği belirtiliyor. Honda'nın elektrikli SUV'u Prologue da 2027'de üretimi durdurulacak modeller arasında.

BMW tek seferde üç modelini birden bırakıyor: Z4, 8 Serisi ve iX.

BMW tek seferde üç modelini birden bırakıyor: Z4, 8 Serisi ve iX.

Alman markası bu listede en çok yer alan üretici oldu. İlk olarak 1996'da Z3 adıyla yola çıkan, 2003'te Z4 adını alan roadster serisi yaklaşık 30 yıllık yolculuğunu noktalıyor. Lüks gran turismo sınıfındaki BMW 8 Serisi de üretimden kalkıyor.

Performans tutkunlarını üzecek bir diğer isim Audi RS7. Lexus cephesinde ise markanın en gösterişli modellerinden LC coupe, grand tourer olarak geçirdiği yılların ardından yolun sonuna geliyor.

Dodge Hornet sadece 3 yılda veda ediyor, hibrit modeller de listede.

Dodge Hornet sadece 3 yılda veda ediyor, hibrit modeller de listede.

Stellantis çatısındaki markalar da kararlardan payını aldı. Dodge Hornet, piyasaya çıkışından sadece üç yıl sonra, zayıf talep ve ithal araçlara uygulanan gümrük vergileri gerekçesiyle üretimden kaldırılıyor. Chrysler Pacifica Hybrid ve Jeep Grand Cherokee 4xe de 2027'de üretimi sona erecek hibrit modeller arasında yer aldı.

Listedeki diğer isimler ise Acura RDX ve Karma Revero. Acura, kompakt SUV'u RDX'e 2027'de ara verip 2028'de yenilenmiş nesliyle yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Karma Revero'nun yerini ise markanın yeni modeli Gyesera alacak.

2027'de üretimi sona erecek modellerin tam listesi şöyle: Acura RDX, Chrysler Pacifica Hybrid, Dodge Hornet, Jeep Grand Cherokee 4xe, Karma Revero, Lexus LC, Tesla Model S, Tesla Model X, BMW Z4, BMW 8 Serisi, BMW iX, Honda Prologue ve Audi RS7.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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