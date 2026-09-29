Bir Dönem Kapanıyor: 2027'de 13 Otomobilin Fişi Çekiliyor

Listenin en dikkat çeken isimleri kuşkusuz Tesla Model S ve Model X. Elektrikli otomobili lüks segmente taşıyan bu iki model, markanın ilk dönemlerinin simgesi olarak görülüyordu. Üretimlerinin bitmesi, lüks elektrikli sedan ve SUV pazarında bir dönemin kapanması anlamına geliyor.

Aynı kaderi paylaşan bir diğer elektrikli model ise BMW iX. Alman üretici elektrikli araç stratejisini yeniden gözden geçirirken iX'in de yolun sonuna geldiği belirtiliyor. Honda'nın elektrikli SUV'u Prologue da 2027'de üretimi durdurulacak modeller arasında.