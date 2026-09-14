Tesla'nın Uçan Otomobili İçin Tarih Belli Oldu: Yeni Roadster 1 Ekim'de Tanıtılacak

Tesla, ilk Roadster'ı Kasım 2017'de tanıtmış ve 2020 yılında 200 bin dolara satışa sunacağını duyurmuştu. O tarihten bu yana teslimat takvimi sekiz kez ertelendi, en son Nisan 2026 için verilen tarih de atlandı. Şirket içi kaynaklara göre Musk, yatırımcılarla yapılan son görüşmelerde seri üretimin gösterimden 12 ila 18 ay sonra, yani en erken 2027 sonbaharında ya da 2028'de başlayabileceğini söyledi. 1 Ekim'deki etkinlik bu yüzden bir teslimat ya da satış lansmanı değil, yalnızca bir tanıtım. Thruster paketiyle gelecek sınırlı üretim versiyonunun trafiğe çıkması da mümkün görünmüyor; bu modelin yalnızca pist kullanımına uygun olması ve fiyatının yüz binlerce, hatta milyonlarca dolara ulaşması bekleniyor. Buna karşılık standart Roadster'ın 200 bin dolarlık versiyonu için hâlâ resmi bir teslimat tarihi verilmiş değil.