Tesla'nın Uçan Otomobili İçin Tarih Belli Oldu: Yeni Roadster 1 Ekim'de Tanıtılacak
Elon Musk'ın yıllardır tekrarladığı 'uçan Tesla' vaadi artık somut bir tarihe kavuştu. Tesla, 12 Eylül 2026'da resmi X hesabından paylaştığı 'Go for launch' başlıklı teaser görselinde, yeni nesil Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu. Görselde kırmızı bir Roadster, roket rampası aydınlatmasıyla birlikte '10.01' yazısıyla verildi. Tanıtımın SpaceX'in Teksas'taki McGregor test tesisine yakın bir noktada yapılması bekleniyor; Tesla henüz etkinliğin tam yerini ya da formatını açıklamadı. Musk, Ağustos ayında bir kullanıcının 'bize uçan araba vaat edilmişti, sadece yapay zekayla yetindik' paylaşımına 'uçan arabaları alacaksınız' yanıtını vermişti. Roadster'ın 2017'de tanıtılan ilk versiyonu ise bu tarihe kadar sekiz kez ertelenmiş, üretime hâlâ başlanamamıştı.
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