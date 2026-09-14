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Tesla'nın Uçan Otomobili İçin Tarih Belli Oldu: Yeni Roadster 1 Ekim'de Tanıtılacak

Tesla'nın Uçan Otomobili İçin Tarih Belli Oldu: Yeni Roadster 1 Ekim'de Tanıtılacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 16:43
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Elon Musk'ın yıllardır tekrarladığı 'uçan Tesla' vaadi artık somut bir tarihe kavuştu. Tesla, 12 Eylül 2026'da resmi X hesabından paylaştığı 'Go for launch' başlıklı teaser görselinde, yeni nesil Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu. Görselde kırmızı bir Roadster, roket rampası aydınlatmasıyla birlikte '10.01' yazısıyla verildi. Tanıtımın SpaceX'in Teksas'taki McGregor test tesisine yakın bir noktada yapılması bekleniyor; Tesla henüz etkinliğin tam yerini ya da formatını açıklamadı. Musk, Ağustos ayında bir kullanıcının 'bize uçan araba vaat edilmişti, sadece yapay zekayla yetindik' paylaşımına 'uçan arabaları alacaksınız' yanıtını vermişti. Roadster'ın 2017'de tanıtılan ilk versiyonu ise bu tarihe kadar sekiz kez ertelenmiş, üretime hâlâ başlanamamıştı.

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Roketlerden İlham Alan Teknoloji

Roketlerden İlham Alan Teknoloji

Tanıtım görselinde Roadster'ın arka bölümünün ateşlendiği görülüyor. SpaceX'in roketlerinde kullanılan soğuk gaz itki sistemi, aracın gövdesine entegre edilmiş basınçlı silindirlerden anlık olarak boşaltılıyor ve otomobili öne doğru itiyor. Proje şirket içinde A71 kod adıyla anılıyor; bu isim Lockheed'in efsanevi SR-71 casus uçağına bir gönderme olarak seçildi. Musk'a göre bu sistem, Roadster'ın 0-96 km/s hızlanma süresini 1 saniyenin altına, yaklaşık 1,1 saniyeye kadar indirebiliyor ve araca kısa süreliğine yerden kesilme imkânı tanıyabiliyor; iddialara göre bu sırada araç yaklaşık 2,75 g'lik bir ivmeye maruz kalıyor. Ancak bu güç bedelsiz değil: thruster'lar o kadar yüksek sesle çalışıyor ki izleyicilerin kulak zarı hasarı görmemesi için araçtan yüzlerce metre uzakta tutulması gerekiyor. Bu yüzden 1 Ekim'deki gösterimde aracın içinde kimse olmayacak, Roadster uzaktan kumandayla çalıştırılacak.

2017'den Bu Yana Sekiz Kez Ertelendi: Seri Üretim İçin Tarih Hâlâ 2027 ya da 2028

2017'den Bu Yana Sekiz Kez Ertelendi: Seri Üretim İçin Tarih Hâlâ 2027 ya da 2028

Tesla, ilk Roadster'ı Kasım 2017'de tanıtmış ve 2020 yılında 200 bin dolara satışa sunacağını duyurmuştu. O tarihten bu yana teslimat takvimi sekiz kez ertelendi, en son Nisan 2026 için verilen tarih de atlandı. Şirket içi kaynaklara göre Musk, yatırımcılarla yapılan son görüşmelerde seri üretimin gösterimden 12 ila 18 ay sonra, yani en erken 2027 sonbaharında ya da 2028'de başlayabileceğini söyledi. 1 Ekim'deki etkinlik bu yüzden bir teslimat ya da satış lansmanı değil, yalnızca bir tanıtım. Thruster paketiyle gelecek sınırlı üretim versiyonunun trafiğe çıkması da mümkün görünmüyor; bu modelin yalnızca pist kullanımına uygun olması ve fiyatının yüz binlerce, hatta milyonlarca dolara ulaşması bekleniyor. Buna karşılık standart Roadster'ın 200 bin dolarlık versiyonu için hâlâ resmi bir teslimat tarihi verilmiş değil.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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