article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sam Altman'dan Yapay Zeka Uyarısı: “Gelişim Çok Kötü İki Şekilde Sonuçlanabilir"

Sam Altman'dan Yapay Zeka Uyarısı: “Gelişim Çok Kötü İki Şekilde Sonuçlanabilir"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 10:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yapay zekanın gelişim hızı son günlerde teknoloji dünyasının en büyük tartışma başlıklarından biri haline geldi. OpenAI CEO'su Sam Altman da AI'ın daha kontrollü geliştirilmesi gerektiğini savunurken, teknolojinin gelecekte “çok kötü” sonuçlara yol açabileceği iki senaryoya dikkat çekti.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka dünyasında “yavaşlama” tartışması yeniden alevlendi

Yapay zeka dünyasında “yavaşlama” tartışması yeniden alevlendi

Yapay zekanın giderek daha güçlü hale gelmesi, son günlerde sektörde güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Anthropic CEO'su Dario Amodei, gelişmiş AI sistemlerinin mevcut hızla ilerlemesinin ciddi riskler yaratabileceğini söyleyerek sektörün gelişim hızını yavaşlatması gerektiğini savundu. Sam Altman ve Elon Musk da bu çağrıya destek veren isimler arasında yer aldı.

Bu tartışmaların arka planında ise yapay zekanın kontrolden çıkması, siber saldırılarda kullanılması ve hatta insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğine yönelik son dönemde artan uyarılar bulunuyor. Altman da AI şirketlerinin güvenlik önlemlerinin modellerin yeteneklerindeki artışın gerisinde kalmaması gerektiğini belirterek “yavaşlamanın” tamamen durmak anlamına gelmediğini vurguladı.

Sam Altman: “Yapay zekanın gelişimi çok kötü iki şekilde sonuçlanabilir”

Sam Altman: “Yapay zekanın gelişimi çok kötü iki şekilde sonuçlanabilir”

Altman, X hesabından yaptığı paylaşımın ikinci bölümünde ise tartışmayı daha ileri taşıdı. OpenAI CEO'su yapay zeka gelişiminin “çok kötü” sonuçlanabileceği iki temel senaryo olduğunu söyledi.

Bunlardan ilki, insanlığın geleceğin kontrolünü yapay zekaya kaptırması. Altman, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek açıkça “Team Humanity” yani “İnsanlık Takımı”nda olduklarını ifade etti. Ona göre AI'ın her zaman insanlara hizmet etmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için de yapay zekanın güvenliği ve insan değerleriyle uyumunu sağlayan yöntemlerin, modellerin yeteneklerindeki gelişimin önünde tutulması gerekiyor.

Altman'ın ikinci uyarısı ise yapay zekanın gücünün tek bir kişi, şirket veya ülkenin elinde toplanması ihtimali. Son derece güçlü bir AI'ın tek bir kişi ya da şirket tarafından kendi dünya görüşünü herkese dayatmak için kullanılması halinde ortaya çıkabilecek tablonun “son derece distopik” olabileceğini söyledi.

“Dar bir orta yol izlememiz gerekiyor”

“Dar bir orta yol izlememiz gerekiyor”

Altman'a göre bu iki tehlikeden kaçınmak için yapay zeka konusunda oldukça hassas bir denge kurulması gerekiyor. Bir yandan AI'ın insanlığın kontrolünden çıkmasını engellemek, diğer yandan da olağanüstü gücün tek bir aktörün elinde toplanmasının önüne geçmek gerekiyor.

OpenAI CEO'su bu nedenle yapay zeka gelişiminin tamamen durdurulmasından değil, güvenlik ve denetim mekanizmalarının YZ'nin yetenekleriyle aynı hızda ilerlemesinden yana. Altman, şirketlerin ortak güvenlik standartları geliştirmesi ve bağımsız denetçiler gibi mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini de savundu.

Altman'ın mesajındaki temel fikir ise şu: Yapay zekanın gelişimini durdurmak gerçekçi değil, ancak teknolojinin insanlığın kontrolünü aşacak kadar hızlı ilerlemesine de izin verilmemeli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın