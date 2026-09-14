Sam Altman'dan Yapay Zeka Uyarısı: “Gelişim Çok Kötü İki Şekilde Sonuçlanabilir"
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Yapay zekanın gelişim hızı son günlerde teknoloji dünyasının en büyük tartışma başlıklarından biri haline geldi. OpenAI CEO'su Sam Altman da AI'ın daha kontrollü geliştirilmesi gerektiğini savunurken, teknolojinin gelecekte “çok kötü” sonuçlara yol açabileceği iki senaryoya dikkat çekti.
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Yapay zeka dünyasında “yavaşlama” tartışması yeniden alevlendi
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Sam Altman: “Yapay zekanın gelişimi çok kötü iki şekilde sonuçlanabilir”
“Dar bir orta yol izlememiz gerekiyor”
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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