Sam Altman'dan Yapay Zeka Uyarısı: “Gelişim Çok Kötü İki Şekilde Sonuçlanabilir"

Altman, X hesabından yaptığı paylaşımın ikinci bölümünde ise tartışmayı daha ileri taşıdı. OpenAI CEO'su yapay zeka gelişiminin “çok kötü” sonuçlanabileceği iki temel senaryo olduğunu söyledi.

Bunlardan ilki, insanlığın geleceğin kontrolünü yapay zekaya kaptırması. Altman, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek açıkça “Team Humanity” yani “İnsanlık Takımı”nda olduklarını ifade etti. Ona göre AI'ın her zaman insanlara hizmet etmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için de yapay zekanın güvenliği ve insan değerleriyle uyumunu sağlayan yöntemlerin, modellerin yeteneklerindeki gelişimin önünde tutulması gerekiyor.

Altman'ın ikinci uyarısı ise yapay zekanın gücünün tek bir kişi, şirket veya ülkenin elinde toplanması ihtimali. Son derece güçlü bir AI'ın tek bir kişi ya da şirket tarafından kendi dünya görüşünü herkese dayatmak için kullanılması halinde ortaya çıkabilecek tablonun “son derece distopik” olabileceğini söyledi.