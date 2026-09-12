Yapay Zeka Sektörünün Devlerinden "Ani Fren" Niteliğinde Çağrı: Yavaşlama Konusunda Birleştiler
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Yapay zeka teknolojileri her geçen gün daha hızlı gelişirken sektörün önde gelen isimlerinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, AI sektörünün gelişim hızının yavaşlatılması gerektiğini savundu. Amodei'nin çağrısına OpenAI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk da destek verdi. Üç ismin açıklamaları yapay zekanın geleceği ve güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
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Yapay zekanın gelişim hızı neden tartışılıyor?
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Dario Amodei: “AI endüstrisi yavaşlamalı”
Sam Altman ve Elon Musk'tan Amodei'ye destek
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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