Sokak Röportajında 96 Yaşındaki Amca 'Hanımını' Yere Göğe Sığdıramadı

Aydinhaberleri.com'da yer alan bir videoya göre 96 yaşındaki vatandaş sağlığının sırrını tek cümleyle özetledi: Çok mutluyum. Sağlığımı evdeki hanımına borçluyum. Dünyanın en iyi kadını. Çok güzel yaşadım. Hâlâ çok güzel yaşıyorum. 68 yıl oldu evleneli.'

Sosyal medya kullanıcıları ise eşini yere göğe sığdıramayan vatandaşa tam not verdi.