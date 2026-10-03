Sokak Röportajında 96 Yaşındaki Amca 'Hanımını' Yere Göğe Sığdıramadı
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Sosyal medyada paylaşılan kısa bir video, kısa sürede on binlerce kişiye ulaştı. Görüntülerde 96 yaşındaki bir vatandaş, sağlıklı yaşamının arkasındaki ismi anlatıyor. 'Sağlığımı hanımıma borçluyum. O Dünya'nın en iyi kadını' diyen yaşlı adamın sözleri, kullanıcılardan tam not aldı.
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96 yaşındaki vatandaşın eşine övgüsü tam not aldı.
Gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
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