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Sokak Röportajında 96 Yaşındaki Amca 'Hanımını' Yere Göğe Sığdıramadı

Sokak Röportajında 96 Yaşındaki Amca 'Hanımını' Yere Göğe Sığdıramadı

Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 13:01
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Sosyal medyada paylaşılan kısa bir video, kısa sürede on binlerce kişiye ulaştı. Görüntülerde 96 yaşındaki bir vatandaş, sağlıklı yaşamının arkasındaki ismi anlatıyor. 'Sağlığımı hanımıma borçluyum. O Dünya'nın en iyi kadını' diyen yaşlı adamın sözleri, kullanıcılardan tam not aldı.

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Buradan izleyebilirsiniz:

96 yaşındaki vatandaşın eşine övgüsü tam not aldı.

96 yaşındaki vatandaşın eşine övgüsü tam not aldı.

Aydinhaberleri.com'da yer alan bir videoya göre 96 yaşındaki vatandaş sağlığının sırrını tek cümleyle özetledi: Çok mutluyum. Sağlığımı evdeki hanımına borçluyum. Dünyanın en iyi kadını. Çok güzel yaşadım. Hâlâ çok güzel yaşıyorum. 68 yıl oldu evleneli.'

Sosyal medya kullanıcıları ise eşini yere göğe sığdıramayan vatandaşa tam not verdi.

Gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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