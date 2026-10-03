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Nehirden Çakıl Çıkarırken 2.200 Yıllık Hazine Buldular

Nehirden Çakıl Çıkarırken 2.200 Yıllık Hazine Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 13:14
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Avusturya'da Tuna Nehri kıyısında çakıl çıkaran işçiler, 2.200 yıl önce batan bir teknenin taşıdığı en az 500 demir külçe buldu. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki buluntu, Avrupa'da tek seferde bulunmuş en büyük tarih öncesi demir külçe yığını olarak tanımlanıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Çakıl ocağındaki iş makinesi yüzlerce paslı demir külçeyi yüzeye çıkardı

Çakıl ocağındaki iş makinesi yüzlerce paslı demir külçeyi yüzeye çıkardı

Olay 2019'da Yukarı Avusturya'daki Deinham köyü yakınlarında, Tuna'nın sağ kıyısında yaşandı. Çakıl çıkaran işçiler, iş makinesinin çıkardığı paslanmış, çift uçlu demir nesneleri fark etti ve Avusturya Federal Anıtlar Dairesi'ne haber verdi.

Arkeologlar işçilerin çakıl yığınlarını elle taradı ve 193 tam külçe ile yüzlerce parça topladı. Parçalar birlikte en az 500 külçe ediyor. Külçeler söğüt yaprağına benziyor, bir ucu sivri, diğer ucu düz. Tam olanların her biri ortalama 30 santimden biraz kısa ve yaklaşık 2 kilo ağırlığında.

Külçelerin çoğu hala çakıl ve kumla kaplı. Yaklaşık üçte biri çakıl kırma tesisinde temizlenmişti. Araştırma 21 Eylül 2026'da Antiquity dergisinde yayımlandı.

Demir bir orduyu silahlandırmaya yetecek kadardı

Demir bir orduyu silahlandırmaya yetecek kadardı

Külçeler MÖ 3. ya da 2. yüzyıla, geç Demir Çağı'na tarihleniyor. Bitmiş ürün değil, sonradan dövülerek eşyaya dönüştürülecek yarı işlenmiş parçalar olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar yaklaşık bir tonluk demirin yaklaşık 500 kılıca ya da 8 bine kadar demir çiviye yeteceğini hesapladı. Innsbruck Üniversitesi'nden arkeolog Peter Trebsche, üretim kayıpları hesaba katılsa bile demirin büyük bir savaşçı grubunu silahlandırmaya yeteceğini söyledi.

Külçelerin nehirde taşınırken batan bir tekneden kaldığı çok yüksek ihtimal olarak görülüyor. İş makinesi buluntunun özgün bağlamını bozduğu için teknenin izine rastlanmadı. Külçelerin nehirden aşağı giderken battığı ve büyük olasılıkla Bavyera'da üretildiği tahmin ediliyor.

Tek bir alışverişte bu kadar büyük bir demir partisinin taşınması olağan değil. Alıcının karşılığında altın, gümüş, at, sığır ya da askerlik hizmeti gibi çok değerli bir şey verdiği düşünülüyor. Element analizleriyle hammaddenin kaynağı belirlenmeye çalışılacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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