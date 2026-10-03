Nehirden Çakıl Çıkarırken 2.200 Yıllık Hazine Buldular
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Çakıl ocağındaki iş makinesi yüzlerce paslı demir külçeyi yüzeye çıkardı
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Demir bir orduyu silahlandırmaya yetecek kadardı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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