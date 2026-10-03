Nehirden Çakıl Çıkarırken 2.200 Yıllık Hazine Buldular

Külçeler MÖ 3. ya da 2. yüzyıla, geç Demir Çağı'na tarihleniyor. Bitmiş ürün değil, sonradan dövülerek eşyaya dönüştürülecek yarı işlenmiş parçalar olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar yaklaşık bir tonluk demirin yaklaşık 500 kılıca ya da 8 bine kadar demir çiviye yeteceğini hesapladı. Innsbruck Üniversitesi'nden arkeolog Peter Trebsche, üretim kayıpları hesaba katılsa bile demirin büyük bir savaşçı grubunu silahlandırmaya yeteceğini söyledi.

Külçelerin nehirde taşınırken batan bir tekneden kaldığı çok yüksek ihtimal olarak görülüyor. İş makinesi buluntunun özgün bağlamını bozduğu için teknenin izine rastlanmadı. Külçelerin nehirden aşağı giderken battığı ve büyük olasılıkla Bavyera'da üretildiği tahmin ediliyor.

Tek bir alışverişte bu kadar büyük bir demir partisinin taşınması olağan değil. Alıcının karşılığında altın, gümüş, at, sığır ya da askerlik hizmeti gibi çok değerli bir şey verdiği düşünülüyor. Element analizleriyle hammaddenin kaynağı belirlenmeye çalışılacak.