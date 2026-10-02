Mutfak Zeminini Kırdılar: Altından Yaklaşık Bin Altın ve Gümüş Para Çıktı

Fooks çifti South Poorton Farm'daki evi 2019'da satın aldı ve baştan yenilemeye başladı. Mutfağı taş duvarlarına kadar soyan çift, tavan yüksekliğini artırmak için zemini yaklaşık 60 santim kazdı.

Robert Fooks, betonun ve eski taş döşemelerin altındaki çıplak toprakta kazmayla çalışırken sırlı bir çömleğe rastladı. Betty Fooks, çocuklarla birlikte olduğu bir akşam eşinin telefon edip bir şey bulduklarını söylediğini anlattı. Robert, bütün sikkeleri bir kovaya doldurdu.

Çift buluntuyu yerel buluntu irtibat görevlisine bildirdi ve sikkeler temizlenip tanımlanması için British Museum'a gönderildi. Müze, sikkelerin darp tarihlerinden yola çıkarak hepsinin büyük olasılıkla 1642 ile 1644 arasında tek seferde gömüldüğünü belirtti.