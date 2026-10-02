Mutfak Zeminini Kırdılar: Altından Yaklaşık Bin Altın ve Gümüş Para Çıktı
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Robert Fooks mutfak zeminini indirmek için kazarken sırlı bir çömlek buldu
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Sikkeler Nisan 2024'te müzayedede tahmin edilen fiyatın çok üzerinde satıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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