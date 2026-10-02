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Mutfak Zeminini Kırdılar: Altından Yaklaşık Bin Altın ve Gümüş Para Çıktı

Mutfak Zeminini Kırdılar: Altından Yaklaşık Bin Altın ve Gümüş Para Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 21:44
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İngiltere'nin Dorset bölgesinde 400 yıllık bir çiftlik evini yenileyen Robert ve Betty Fooks, mutfak zemininde 1.029 altın ve gümüş sikke buldu. Sikkeler 2019'da ortaya çıktı, İngiliz İç Savaşı yıllarında gömülmüştü ve 2024'te müzayedede 60.740 sterline satıldı.

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Robert Fooks mutfak zeminini indirmek için kazarken sırlı bir çömlek buldu

Robert Fooks mutfak zeminini indirmek için kazarken sırlı bir çömlek buldu

Fooks çifti South Poorton Farm'daki evi 2019'da satın aldı ve baştan yenilemeye başladı. Mutfağı taş duvarlarına kadar soyan çift, tavan yüksekliğini artırmak için zemini yaklaşık 60 santim kazdı.

Robert Fooks, betonun ve eski taş döşemelerin altındaki çıplak toprakta kazmayla çalışırken sırlı bir çömleğe rastladı. Betty Fooks, çocuklarla birlikte olduğu bir akşam eşinin telefon edip bir şey bulduklarını söylediğini anlattı. Robert, bütün sikkeleri bir kovaya doldurdu.

Çift buluntuyu yerel buluntu irtibat görevlisine bildirdi ve sikkeler temizlenip tanımlanması için British Museum'a gönderildi. Müze, sikkelerin darp tarihlerinden yola çıkarak hepsinin büyük olasılıkla 1642 ile 1644 arasında tek seferde gömüldüğünü belirtti.

Sikkeler Nisan 2024'te müzayedede tahmin edilen fiyatın çok üzerinde satıldı

Sikkeler Nisan 2024'te müzayedede tahmin edilen fiyatın çok üzerinde satıldı

Koleksiyon Poorton Sikke Hazinesi adıyla anılıyor. İçinde 20 şilin değerindeki altın unite sikkesinden altı peni değerindeki gümüş sikkelere kadar farklı paralar var. Altın sikkeler I. James ve I. Charles dönemine, gümüş şilin ve altı peni değerindeki sikkeler ise I. Elizabeth ile Philip ve Mary dönemine ait.

British Museum sikkeleri temizleyip belgeledikten sonra çifte geri verdi. Hazine 23 Nisan 2024'te Dorchester'daki Duke's müzayede evinde satıldı. Tahmini değeri 35 bin sterlin olan koleksiyon toplam 60.740 sterline alıcı buldu.

En yüksek fiyatı I. Charles dönemine ait bir altın sikke aldı ve 5 bin sterline satıldı. University College London'da 17. yüzyıl İngiliz siyasi tarihi üzerine doktora yapan Waseem Ahmed, savaş sırasında rakip tarafın mallara el koyabildiği için insanların paralarını sakladığını söyledi. Betty Fooks ise zemin indirilmeseydi sikkelerin hala orada olacağını, onları gömen kişinin geri almayı planladığını ama fırsat bulamadığını düşündüğünü belirtti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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