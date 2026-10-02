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Hissettiklerin Aşk mı Hoşlantı mı?

Hissettiklerin Aşk mı Hoşlantı mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
02.10.2026 - 22:01
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Birinden hoşlandığını düşündüğünde bazen ne hissettiğini anlamak kolay olmayabilir. Onu sürekli düşünmek, mesajını beklemek, yanında heyecanlanmak veya onunla vakit geçirmek istemek gerçekten aşık olduğun anlamına mı geliyor? Yoksa sadece güçlü bir hoşlantının etkisinde misin? Aşk ile hoşlantı arasındaki çizgi bazen oldukça ince olabilir. Özellikle ilişkinin başlarında heyecan, merak ve özlem birbirine karışabilir. Bu testte vereceğin cevaplar, hislerinin daha çok hangi tarafa yakın olduğunu ortaya çıkaracak.

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Cinsiyetini seçer misin?

3. Onu gün içinde ne sıklıkla düşünüyorsun?

4. Onunla ilgili seni en çok heyecanlandıran şey ne?

5. Sana mesaj attığında ne hissediyorsun?

5. Sana mesaj attığında ne hissediyorsun?
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6. Onun başka biriyle yakınlaştığını görsen ne hissedersin?

7. Onunla ilgili en çok neyi merak ediyorsun?

7. Onunla ilgili en çok neyi merak ediyorsun?

8. Onun kusurlarını fark ettiğinde ne düşünüyorsun?

9. Onunla birlikteyken zaman nasıl geçiyor?

9. Onunla birlikteyken zaman nasıl geçiyor?

10. . Onun kötü bir gün geçirdiğini öğrendin. Ne yaparsın?

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Sen Çoktan Aşık Olmuşsun!

Sen Çoktan Aşık Olmuşsun!

Senin hissettiklerin basit bir hoşlantının oldukça ötesinde. Bu kişiyi sadece çekici bulmuyor veya yanında heyecanlanmıyorsun. Onun nasıl hissettiğini, hayatında neler olduğunu ve gelecekte nerede olacağını da merak ediyorsun. Seni asıl ele veren şey, onun sadece güzel veya eğlenceli yanlarıyla ilgilenmemen. Kusurlarını gördüğünde bile ona karşı hislerinin devam etmesi, kötü gününde yanında olmak istemen ve sorun yaşadığınızda ilişkiyi tamamen bırakmak yerine çözüm araman duygularının daha derin olduğunu gösteriyor.

Güçlü Bir Hoşlantı Yaşıyorsun!

Şu anda yaşadığın şey oldukça yoğun ve heyecanlı ama henüz tam anlamıyla aşk olduğunu söylemek için biraz erken. Ondan ciddi şekilde hoşlanıyorsun. Mesajını bekliyor, yanında heyecanlanıyor ve onun da sana karşı bir şeyler hissedip hissetmediğini merak ediyorsun. Fakat hislerinin önemli bir kısmı henüz onu tanımaktan çok, onun sende yarattığı heyecanla ilgili. Onun seni nasıl gördüğü, sana ne kadar ilgi gösterdiği ve aranızdaki çekim senin için oldukça önemli. Bu kötü bir şey değil. Hatta birçok aşk hikayesi tam olarak böyle başlıyor. Önce merak, sonra heyecan, ardından yakınlık ve zamanla daha derin duygular...

Merak ve Çekim Arasında Kalmışsın!

Senin hislerinde aşkın bazı işaretleri var ama şu an baskın olan şey daha çok merak, çekim ve heyecan. Bu kişiyi düşünüyorsun çünkü sende güçlü bir etki bırakmış. Ancak onu gerçekten sevip sevmediğini anlamak için henüz yeterince zaman geçmemiş olabilir. Şu anda kafandaki en büyük soru işareti onun sana karşı ne hissettiği. Sana mesaj attığında mutlu olman, sana ilgi gösterdiğinde heyecanlanman ve başka biriyle yakınlaştığında rahatsız olman bunun önemli göstergeleri. Fakat burada küçük bir ayrım var. Bazen bir insanı değil, onun bize hissettirdiği duyguyu özleyebiliriz. Senin durumunda da bunun hangisi olduğunu zaman gösterecek.

Sende Daha Derin Bir Bağ Var!

Senin hislerin diğer sonuçlardan biraz farklı. Çünkü bu kişiye karşı yalnızca heyecan veya fiziksel çekim hissetmiyorsun. Onu gerçekten tanımak, hayatındaki yerini anlamak ve gelecekte yanında görmek istiyorsun. Onun kusurlarını gördüğünde bile ilgini kaybetmemen burada önemli bir detay. Çünkü hoşlantının ilk dönemlerinde insanlar genellikle karşılarındaki kişiyi gözlerinde idealize eder. Sen ise onun gerçek halini görmeye başladıkça bile hislerini koruyorsun. Onun kötü gününde yanında olmak istemen, başarılarıyla gerçekten mutlu olman ve tartıştığınızda ilişkinin devam edip etmeyeceğinden çok sorunu çözmeyi düşünmen de duygularının daha olgun bir noktaya ilerlediğini gösteriyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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