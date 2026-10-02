Hissettiklerin Aşk mı Hoşlantı mı?

Şu anda yaşadığın şey oldukça yoğun ve heyecanlı ama henüz tam anlamıyla aşk olduğunu söylemek için biraz erken. Ondan ciddi şekilde hoşlanıyorsun. Mesajını bekliyor, yanında heyecanlanıyor ve onun da sana karşı bir şeyler hissedip hissetmediğini merak ediyorsun. Fakat hislerinin önemli bir kısmı henüz onu tanımaktan çok, onun sende yarattığı heyecanla ilgili. Onun seni nasıl gördüğü, sana ne kadar ilgi gösterdiği ve aranızdaki çekim senin için oldukça önemli. Bu kötü bir şey değil. Hatta birçok aşk hikayesi tam olarak böyle başlıyor. Önce merak, sonra heyecan, ardından yakınlık ve zamanla daha derin duygular...