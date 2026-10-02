Hissettiklerin Aşk mı Hoşlantı mı?
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Birinden hoşlandığını düşündüğünde bazen ne hissettiğini anlamak kolay olmayabilir. Onu sürekli düşünmek, mesajını beklemek, yanında heyecanlanmak veya onunla vakit geçirmek istemek gerçekten aşık olduğun anlamına mı geliyor? Yoksa sadece güçlü bir hoşlantının etkisinde misin? Aşk ile hoşlantı arasındaki çizgi bazen oldukça ince olabilir. Özellikle ilişkinin başlarında heyecan, merak ve özlem birbirine karışabilir. Bu testte vereceğin cevaplar, hislerinin daha çok hangi tarafa yakın olduğunu ortaya çıkaracak.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Cinsiyetini seçer misin?
3. Onu gün içinde ne sıklıkla düşünüyorsun?
4. Onunla ilgili seni en çok heyecanlandıran şey ne?
5. Sana mesaj attığında ne hissediyorsun?
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6. Onun başka biriyle yakınlaştığını görsen ne hissedersin?
7. Onunla ilgili en çok neyi merak ediyorsun?
8. Onun kusurlarını fark ettiğinde ne düşünüyorsun?
9. Onunla birlikteyken zaman nasıl geçiyor?
10. . Onun kötü bir gün geçirdiğini öğrendin. Ne yaparsın?
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