Seçtiğin Yemeklere Göre Hayatta Nasıl Bir İnsan Olduğunu Tahmin Edelim!

Senin yemek seçimlerinde en dikkat çeken şey, keyiften kolay kolay vazgeçmemen. Önüne güzel bir yemek geldiğinde kaloriyi, görüntüyü veya başkalarının ne düşüneceğini ikinci plana atıp o anın tadını çıkarmayı biliyorsun. Hayatında da benzer bir yaklaşımın var. Fazla hesap yapmak yerine bazen içinden geldiği gibi hareket etmeyi tercih ediyorsun. Senin için mutluluk büyük ve karmaşık şeylerden oluşmak zorunda değil. Sevdiğin insanlarla güzel bir sofraya oturmak, uzun uzun sohbet etmek, sevdiğin bir yemeği yemek veya plansız bir şekilde dışarı çıkmak bile gününü güzelleştirebilir. İnsan ilişkilerinde de samimiyete önem veriyorsun. Yapmacık davranışlar ve gereksiz gösteriş sana göre değil.