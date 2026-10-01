Güneşi Takip Etsin Diye Evin Tamamını Dönen Rayların Üzerine Kurdu

İtalyanca 'ayçiçeği' anlamına gelen Villa Girasole, Verona yakınlarındaki Marcellise'de bulunuyor. Villayı, güneşin hareketini takip edebilen bir evin sahibi olmayı hayal ettiği anlatılan deniz mühendisi Angelo Invernizzi tasarladı. Karmaşık ve pahalı teknikler gerektiren yapının inşası 1929'da başladı, 1935'te tamamlandı.

Yapı iki bölümden oluşuyor: 44 metre çapında dairesel bir taban ve bunun üzerinde L biçiminde, iki katlı dönen bir blok. İki bölüm, ortadaki bir pivot elemanıyla birbirine bağlanıyor. Yapıda ayrıca 40 metreyi aşan, deniz fenerini andıran bir kule yükseliyor.

Hidden Architecture'a göre yapının tamamı bir saate benziyor: taban saatin gövdesi, dönen bölüm ise akrep ve yelkovanı gibi. İç mekanlarda Invernizzi'nin arkadaşı ve meslektaşı Ettore Fagiuoli'nin imzası var; altın mozaikle kaplı sütunlar, geometrik desenli zeminler ve çok renkli mozaikli banyolar modernizm ile rasyonalizmi bir araya getiriyor.