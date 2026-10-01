Güneşi Takip Etsin Diye Evin Tamamını Dönen Rayların Üzerine Kurdu
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İtalya'nın Verona bölgesindeki Villa Girasole, gün boyunca güneşi takip etmek için kendi etrafında dönecek şekilde tasarlandı. Mühendis Angelo Invernizzi'nin yaptırdığı villanın yaşam alanlarını içeren üst bölümü, üç dairesel ray üzerinde ilerleyerek tam turunu 9 saat 20 dakikada tamamlıyordu.
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Villanın üst bölümü 44 metrelik dairesel bir tabanın üzerinde dönüyordu
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1500 tonluk yapı saniyede 4 milimetre hızla dönerek güneşi takip ediyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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