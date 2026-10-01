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Güneşi Takip Etsin Diye Evin Tamamını Dönen Rayların Üzerine Kurdu

Güneşi Takip Etsin Diye Evin Tamamını Dönen Rayların Üzerine Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 14:21
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İtalya'nın Verona bölgesindeki Villa Girasole, gün boyunca güneşi takip etmek için kendi etrafında dönecek şekilde tasarlandı. Mühendis Angelo Invernizzi'nin yaptırdığı villanın yaşam alanlarını içeren üst bölümü, üç dairesel ray üzerinde ilerleyerek tam turunu 9 saat 20 dakikada tamamlıyordu.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Villanın üst bölümü 44 metrelik dairesel bir tabanın üzerinde dönüyordu

Villanın üst bölümü 44 metrelik dairesel bir tabanın üzerinde dönüyordu

İtalyanca 'ayçiçeği' anlamına gelen Villa Girasole, Verona yakınlarındaki Marcellise'de bulunuyor. Villayı, güneşin hareketini takip edebilen bir evin sahibi olmayı hayal ettiği anlatılan deniz mühendisi Angelo Invernizzi tasarladı. Karmaşık ve pahalı teknikler gerektiren yapının inşası 1929'da başladı, 1935'te tamamlandı.

Yapı iki bölümden oluşuyor: 44 metre çapında dairesel bir taban ve bunun üzerinde L biçiminde, iki katlı dönen bir blok. İki bölüm, ortadaki bir pivot elemanıyla birbirine bağlanıyor. Yapıda ayrıca 40 metreyi aşan, deniz fenerini andıran bir kule yükseliyor.

Hidden Architecture'a göre yapının tamamı bir saate benziyor: taban saatin gövdesi, dönen bölüm ise akrep ve yelkovanı gibi. İç mekanlarda Invernizzi'nin arkadaşı ve meslektaşı Ettore Fagiuoli'nin imzası var; altın mozaikle kaplı sütunlar, geometrik desenli zeminler ve çok renkli mozaikli banyolar modernizm ile rasyonalizmi bir araya getiriyor.

1500 tonluk yapı saniyede 4 milimetre hızla dönerek güneşi takip ediyordu

1500 tonluk yapı saniyede 4 milimetre hızla dönerek güneşi takip ediyordu

Yaklaşık 5 bin metreküp hacmindeki ve 1500 ton ağırlığındaki bloğu hareket ettirmek için Invernizzi, tabanın üst kısmına üç dairesel ray yerleştirdi. Bu rayların üzerinde, üst yapıyla birlikte kayan 15 adet paten benzeri tekerlekli düzenek bulunuyordu.

Hidden Architecture'a göre enerji iki dizel motordan sağlanıyordu ve yapı saniyede 4 milimetre hızla ilerliyordu. Böylece tam bir tur 9 saat 20 dakika sürüyordu; bu süre güneşin hareketini takip etmek için gerekenden bile fazlaydı. The World of Interiors da dönüş süresini aynı şekilde 9 saat 20 dakika olarak veriyor.

The World of Interiors'a göre bir gün tekerlekli sistem üzerinde kayan yapı tamamen durdu. Bugün villa, Invernizzi Vakfı ile İsviçre'deki Mendrisio Mimarlık Akademisi'nin mülkiyetinde bulunuyor. Dergi, Villa Girasole'yi Hollanda'nın Almere kentinde sanatçı Joost Conijn'in bisiklet pedalıyla döndürdüğü 40 tonluk evin öncüsü olarak anıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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