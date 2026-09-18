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137 Yıllık Köprüyü 5 Yıl Onardılar: Gemiler Geçsin Diye Çekmece Gibi Açılıyor

137 Yıllık Köprüyü 5 Yıl Onardılar: Gemiler Geçsin Diye Çekmece Gibi Açılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 20:13
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New York'ta 1889 yılından bu yana ayakta duran Carroll Street Köprüsü, 5 yıl süren onarımın ardından yeniden hizmete açıldı. Köprü, gemiler geçsin diye hala eski usul çekmece gibi açılıp kapanıyor.

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Carroll Street Köprüsü 137 yıldır Gowanus Kanalı'nda hizmet veriyor

Carroll Street Köprüsü 137 yıldır Gowanus Kanalı'nda hizmet veriyor

Brooklyn'deki Gowanus Kanalı üzerinde bulunan Carroll Street Köprüsü 1889 yılında açıldı. Köprü, döneminde New Jersey Steel and Iron Company tarafından inşa edildi ve o gün için 29 bin 600 dolara mal oldu.

Ahşap yapılı ve trapez şeklindeki köprü 107 fit (yaklaşık 33 metre) uzunluğunda. Yapı, iki çelik plaka kirişle destekleniyor ve tek şeritlik bir trafik kapasitesine sahip; batı ucunda ise köprüyü açıp kapatan operatörün kulübesi yer alıyor.

Köprü 1987 yılında tarihi anıt olarak ilan edildi. Günümüzde Amerika'da hala kullanımda olan sadece dört çekmece tipi köprüden biri olma özelliğini taşıyor.

Köprü 5 yıllık onarımın ardından 15 Haziran'da yeniden açıldı

Köprü 5 yıllık onarımın ardından 15 Haziran'da yeniden açıldı

Carroll Street Köprüsü 2021 yılından itibaren 5 yıl süren kapsamlı bir onarım sürecinden geçti. Uzun süren çalışmaların ardından köprü, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden trafiğe açıldı.

Yenilenen düzenlemeyle birlikte köprüden artık sadece yayalar, bisikletliler ve acil durum araçları geçebiliyor. Köprü, standart araç trafiğine kapatıldı.

New York Şehri Ulaşım Departmanı yetkilileri, köprünün gemiler geçtiğinde eskisi gibi çekmece şeklinde açılıp kapanmaya devam edeceğini açıkladı. Yetkililer, bu tarihi mekanizmanın korunarak işlevini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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