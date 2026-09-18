137 Yıllık Köprüyü 5 Yıl Onardılar: Gemiler Geçsin Diye Çekmece Gibi Açılıyor
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Carroll Street Köprüsü 137 yıldır Gowanus Kanalı'nda hizmet veriyor
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Köprü 5 yıllık onarımın ardından 15 Haziran'da yeniden açıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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