137 Yıllık Köprüyü 5 Yıl Onardılar: Gemiler Geçsin Diye Çekmece Gibi Açılıyor

Brooklyn'deki Gowanus Kanalı üzerinde bulunan Carroll Street Köprüsü 1889 yılında açıldı. Köprü, döneminde New Jersey Steel and Iron Company tarafından inşa edildi ve o gün için 29 bin 600 dolara mal oldu.

Ahşap yapılı ve trapez şeklindeki köprü 107 fit (yaklaşık 33 metre) uzunluğunda. Yapı, iki çelik plaka kirişle destekleniyor ve tek şeritlik bir trafik kapasitesine sahip; batı ucunda ise köprüyü açıp kapatan operatörün kulübesi yer alıyor.

Köprü 1987 yılında tarihi anıt olarak ilan edildi. Günümüzde Amerika'da hala kullanımda olan sadece dört çekmece tipi köprüden biri olma özelliğini taşıyor.