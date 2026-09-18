JP Morgan, Bitcoin Yatırımcıları İçin Müjde Gibi Kehanette Bulundu

CNBC-e'nin haberine göre banka analistleri, Fed'in temmuz toplantısının sonrasında hem altın hem de Bitcoin tarafında kurumsal yatırımcı pozisyonlarının yükseldiğini kaydetti. Ancak ETF hareketleri ile türev piyasa verilerinin iki varlık arasında farklı bir tablo çizdiği vurgulandı.

JPMorgan raporuna göre, 2026 yılı genelindeki net fon akışları, kurumsal talebin altında Bitcoin'e kıyasla daha güçlü seyrettiğini ortaya koydu. Altın destekli ETF'lere yakın dönemde gerçekleşen sermaye girişleri, yılın önceki bölümünde yaşanan tüm çıkışları tamamen kapattı. Bitcoin ETF'lerinde ise aynı süreçteki kayıpların sadece yaklaşık yarısı geri kazanabildi.