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Ekonomi
JP Morgan, Bitcoin Yatırımcıları İçin Müjde Gibi Kehanette Bulundu

JP Morgan, Bitcoin Yatırımcıları İçin Müjde Gibi Kehanette Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 20:38
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Yatırım devi JPMorgan, kurumsal oyuncuların Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki (ETF) riskten korunma (hedge) hamlelerinden vazgeçmesi durumunda, önümüzdeki dönemde kripto paranın altına kıyasla daha yüksek bir getiri potansiyeli barındırdığını belirtti.

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Fed toplantısının ardından iki tarafta da hareketlilik var.

Fed toplantısının ardından iki tarafta da hareketlilik var.

CNBC-e'nin haberine göre banka analistleri, Fed'in temmuz toplantısının sonrasında hem altın hem de Bitcoin tarafında kurumsal yatırımcı pozisyonlarının yükseldiğini kaydetti. Ancak ETF hareketleri ile türev piyasa verilerinin iki varlık arasında farklı bir tablo çizdiği vurgulandı.

JPMorgan raporuna göre, 2026 yılı genelindeki net fon akışları, kurumsal talebin altında Bitcoin'e kıyasla daha güçlü seyrettiğini ortaya koydu. Altın destekli ETF'lere yakın dönemde gerçekleşen sermaye girişleri, yılın önceki bölümünde yaşanan tüm çıkışları tamamen kapattı. Bitcoin ETF'lerinde ise aynı süreçteki kayıpların sadece yaklaşık yarısı geri kazanabildi.

"Bitcoin altından daha güçlü durabilir."

"Bitcoin altından daha güçlü durabilir."

Nikolaos Panigirtzoglou yönetimindeki JPMorgan analistleri, ETF verilerine rağmen türev piyasalarında başka bir eğilimin olduğuna dikkat çekti. Kripto varlık yatırımcılarının opsiyon kontratları aracılığıyla düşüş risklerine karşı yoğun bir şekilde koruma pozisyonu almaya devam ettiği aktarıldı.

Eylül 2026 dönemi itibarıyla BlackRock'ın IBIT fonunda kısa pozisyonların yılın zirve noktalarına yaklaştığı, buna karşılık SPDR Gold Shares (GLD) fonundaki kısa pozisyonların tarihsel ortalamanın altında seyrettiği kaydedildi. Bu tablonun kurumsal aktörlerin Bitcoin'de altına nazaran daha savunmacı bir tutum izlediğini kanıtladığını belirten JPMorgan, bu koruma hamlelerinin tasfiye edilmeye başlamasının Bitcoin'e ciddi bir ivme kazandırabileceğini ve önümüzdeki dönemde altından daha yüksek bir performans sergilemesinin önünü açabileceğini bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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