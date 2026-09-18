JP Morgan, Bitcoin Yatırımcıları İçin Müjde Gibi Kehanette Bulundu
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Yatırım devi JPMorgan, kurumsal oyuncuların Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki (ETF) riskten korunma (hedge) hamlelerinden vazgeçmesi durumunda, önümüzdeki dönemde kripto paranın altına kıyasla daha yüksek bir getiri potansiyeli barındırdığını belirtti.
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Fed toplantısının ardından iki tarafta da hareketlilik var.
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"Bitcoin altından daha güçlü durabilir."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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