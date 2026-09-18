İngiltere'de Küçük Kızı Motosikletten Kurtaran Türk Esnafa Kahramanlık Ödülü

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olayda Türk restoran müdürü Onur İnci bir kahramanlık gösterdi. Motosikletin altında kalmak üzere olan küçük bir kızı son anda kurtardı. Olay sırasında kendisi yaralanan İnci'ye Merton Belediyesi tarafından kahramanlık ödülü verildi.