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İngiltere'de Küçük Kızı Motosikletten Kurtaran Türk Esnafa Kahramanlık Ödülü

İngiltere'de Küçük Kızı Motosikletten Kurtaran Türk Esnafa Kahramanlık Ödülü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 19:30
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olayda Türk restoran müdürü Onur İnci bir kahramanlık gösterdi. Motosikletin altında kalmak üzere olan küçük bir kızı son anda kurtardı. Olay sırasında kendisi yaralanan İnci'ye Merton Belediyesi tarafından kahramanlık ödülü verildi.

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Küçük kız motosikletin önüne çıktı

Küçük kız motosikletin önüne çıktı

25 Mayıs'ta Wimbledon'da bir restoranın önünde bekleyen küçük kız, karşıda duran babasına doğru koştu. Bu sırada hızla yaklaşan bir motosikletin önüne çıktı. Tehlikeyi fark eden Onur İnci hiç düşünmeden yola atılıp çocuğu son anda kurtardı. Motosiklet kendisine çarptı, hastaneye kaldırılan İnci'nin sol omzunda kırık oluştu, kolunda kalıcı hasar meydana geldi.

Merton Belediyesi'nden kahramanlık ödülü

Merton Belediyesi'nden kahramanlık ödülü

Aradan geçen ayların ardından Merton Belediyesi, Onur İnci'yi 'Merton Kahramanları Ödülü'ne layık gördü. İnci, küçük kızın hayatını kurtarmak için kendi canını tehlikeye attığı olay nedeniyle düzenlenen törenle ödüllendirildi. Ödülünü, törene birlikte katıldığı oğlunun yanında aldı.

"Seyirci kalamazdım"

"Seyirci kalamazdım"

Yaşananları anlatan Onur İnci, amacının kahraman olmak olmadığını söyledi. İnci, A Haber'e 'Ben bir kahramanlık için değil, gördüğüm bir tehlike üzerine çocuğu kurtardım' dedi. Tehlikeyi gördüğü anda kendi canını düşünmeye fırsat bulamadığını anlattı. Yaşananlara vicdanen seyirci kalamayacağını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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