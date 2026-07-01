Paraguay’da Kahraman Olan Kaleci Orlando Gill’in Kısa Zamandaki Harika Yükselişi

Paraguay’ın Almanya karşısındaki zaferinin mimarı ise kurtardığı iki penaltıyla 26 yaşındaki kaleci Orlando Gill oldu. 1.98 metrelik boyuyla turnuvanın en dikkat çeken kalecilerinden biri olan Gill’in son dönemdeki yükselişi ise adeta film senaryolarını aratmıyor.

BBC Spor'tan Ben Collins’in haberine göre, başarılı kaleci Ocak 2025’e kadar kulüp kariyerinde A takım formasıyla yalnızca üç maça çıkabilmişti.

Henüz 18 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen oğlunun tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan Gill, maddi sıkıntılar nedeniyle kalecilik ekipmanlarını satmak zorunda kalmıştı.

Orlando Gill’in eşi Melissa, geçtiğimiz günlerde yaptığı Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Hiçbir şeyimiz yoktu ve Orlando masrafları karşılamak için kulüp eşyalarını satıyordu. Oğlum hayatta kalmak için mücadele etti ve babası hep yanındaydı. Her şeyini ortaya koydu, her şeyini sattı; kıyafetlerini, spor ayakkabılarını ve hatta hatıra olarak saklayamadığı U20 Milli Takım formasını bile.'

Orlando Gill ve ailesinin hayatı ise 2023-2024 sezonunda Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo’ya transfer olmasının ardından tamamen değişti.

2024 sezonunu yedek takımda geçiren Gill, 2025 yılında A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu ve performansıyla Paraguay Milli Takımı’na kadar yükseldi.

Orlando Gill, Almanya karşılaşmasının ardından FIFA tarafından 'Maçın Oyuncusu' ödülüne de layık görüldü.