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Paraguay’da Kahraman Olan Kaleci Orlando Gill’in Kısa Zamandaki Harika Yükselişi

etiket Paraguay’da Kahraman Olan Kaleci Orlando Gill’in Kısa Zamandaki Harika Yükselişi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2026 - 23:39
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Paraguay, Almanya’yı penaltılarla eleyerek Dünya Kupası’nda son 16 takım arasına kalmayı başardı. Paraguay’ın bu başarısındaki en büyük pay ise kuşkusuz kaleci Orlando Gill’e aitti. Ülkesinde kahraman ilan edilen Gill’in, daha 18 ay önce prematüre doğan bebeğinin masraflarını karşılayabilmek için kalecilik ekipmanlarını satmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Kaynak: BBC Spor

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Paraguay, Almanya’yı penaltılarla eleyerek 2026 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Paraguay, Almanya’yı penaltılarla eleyerek 2026 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Paraguay’ın Almanya karşısındaki zaferinin mimarı ise kurtardığı iki penaltıyla 26 yaşındaki kaleci Orlando Gill oldu. 1.98 metrelik boyuyla turnuvanın en dikkat çeken kalecilerinden biri olan Gill’in son dönemdeki yükselişi ise adeta film senaryolarını aratmıyor.

BBC Spor'tan Ben Collins’in haberine göre, başarılı kaleci Ocak 2025’e kadar kulüp kariyerinde A takım formasıyla yalnızca üç maça çıkabilmişti.

Henüz 18 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen oğlunun tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan Gill, maddi sıkıntılar nedeniyle kalecilik ekipmanlarını satmak zorunda kalmıştı.

Orlando Gill’in eşi Melissa, geçtiğimiz günlerde yaptığı Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Hiçbir şeyimiz yoktu ve Orlando masrafları karşılamak için kulüp eşyalarını satıyordu. Oğlum hayatta kalmak için mücadele etti ve babası hep yanındaydı. Her şeyini ortaya koydu, her şeyini sattı; kıyafetlerini, spor ayakkabılarını ve hatta hatıra olarak saklayamadığı U20 Milli Takım formasını bile.'

Orlando Gill ve ailesinin hayatı ise 2023-2024 sezonunda Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo’ya transfer olmasının ardından tamamen değişti.

2024 sezonunu yedek takımda geçiren Gill, 2025 yılında A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu ve performansıyla Paraguay Milli Takımı’na kadar yükseldi.

Orlando Gill, Almanya karşılaşmasının ardından FIFA tarafından 'Maçın Oyuncusu' ödülüne de layık görüldü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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