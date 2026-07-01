Paraguay’da Kahraman Olan Kaleci Orlando Gill’in Kısa Zamandaki Harika Yükselişi
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Paraguay, Almanya’yı penaltılarla eleyerek Dünya Kupası’nda son 16 takım arasına kalmayı başardı. Paraguay’ın bu başarısındaki en büyük pay ise kuşkusuz kaleci Orlando Gill’e aitti. Ülkesinde kahraman ilan edilen Gill’in, daha 18 ay önce prematüre doğan bebeğinin masraflarını karşılayabilmek için kalecilik ekipmanlarını satmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.
Kaynak: BBC Spor
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Paraguay, Almanya’yı penaltılarla eleyerek 2026 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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