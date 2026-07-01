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Dünya Kupası’nda Hayal Kırıklığı Yaşayan Almanya’da Teknik Direktör Nagelsmann Görevden Alındı

etiket Dünya Kupası’nda Hayal Kırıklığı Yaşayan Almanya’da Teknik Direktör Nagelsmann Görevden Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2026 - 21:25
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Dünya Kupası’na Paraguay’a penaltılarla yenilerek veda eden Almanya’da teknik direktör Julian Nagelsmann görevden alındı. BILD’in iddiasına göre Nagelsmann, baskılara rağmen tazminat hakkını kaybetmemek için istifa etmeyince Almanya Futbol Federasyonu tarafından görevine son verildi.

Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan Hollanda, Almanya, Güney Kore ve Uruguay gibi ülkelerde de teknik direktörlerle yollar ayrılmıştı. Gruptan çıkamayan A Milli Takımımızda ise tüm tepkilere rağmen Vincenzo Montella görevine devam etmişti.

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Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan takımlarda teknik direktör kıyımı sürüyor.

Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan takımlarda teknik direktör kıyımı sürüyor.

Son olarak Almanya da teknik direktör değişikliğine gitti. BILD’de yer alan habere göre, Almanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’na son 32 turunda veda edilmesinin ardından Julian Nagelsmann’ın görevine son verdi. Haberde, Nagelsmann’ın sözleşmesi gereği federasyondan tazminat alacağı da öne sürüldü.

Dünya Kupası’nda beklentilerin altında kalan ülkelerde teknik direktör değişiklikleri peş peşe gelirken; Uruguay, Çekya, İskoçya, Güney Kore, Hollanda ve Almanya yeni teknik adam arayışına girdi. Türkiye’de ise tüm eleştirilere rağmen Vincenzo Montella’nın görevine devam edeceği açıklanmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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