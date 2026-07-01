Dünya Kupası’nda Hayal Kırıklığı Yaşayan Almanya’da Teknik Direktör Nagelsmann Görevden Alındı

Dünya Kupası’na Paraguay’a penaltılarla yenilerek veda eden Almanya’da teknik direktör Julian Nagelsmann görevden alındı. BILD’in iddiasına göre Nagelsmann, baskılara rağmen tazminat hakkını kaybetmemek için istifa etmeyince Almanya Futbol Federasyonu tarafından görevine son verildi.

Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan Hollanda, Almanya, Güney Kore ve Uruguay gibi ülkelerde de teknik direktörlerle yollar ayrılmıştı. Gruptan çıkamayan A Milli Takımımızda ise tüm tepkilere rağmen Vincenzo Montella görevine devam etmişti.