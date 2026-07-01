Dünya Kupası’nda İstifalar Devam Ediyor: Montella’nın Göreve Devam Etmesi Yine Eleştiri Konusu Oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a mağlup olan Hollanda'da Teknik Direktör Ronald Koeman istifa etti. Elenen takımlardan gelen istifa haberlerine rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Montella ile yola devam edeceğiz” açıklamaları sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.
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Koeman’ın istifası sonrasında Dünya Kupası’ndan elenen ülkelerde yaşanan teknik direktör ayrılıkları da artmış oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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