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Dünya Kupası’nda İstifalar Devam Ediyor: Montella’nın Göreve Devam Etmesi Yine Eleştiri Konusu Oldu

etiket Dünya Kupası’nda İstifalar Devam Ediyor: Montella’nın Göreve Devam Etmesi Yine Eleştiri Konusu Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2026 - 08:17
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a mağlup olan Hollanda'da Teknik Direktör Ronald Koeman istifa etti. Elenen takımlardan gelen istifa haberlerine rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Montella ile yola devam edeceğiz” açıklamaları sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.

Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman, Instagram üzerinden Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldığını duyurdu.

Hollanda'ya oynattığı futbolla büyük eleştiriler alan Koeman, 'Eğer tekrar yapmak zorunda kalsam, yine her şeyi aynı şekilde yapardım. Hollanda teknik direktörü olarak, beraberlik golü atıldığında her zaman beş defans oyuncusu seçtiğim için azar işitirim. Ama siz eleştiriyorsunuz, bu sizin hakkınız. Siz kenardan izliyorsunuz, ben takımla buradayım ve, bir kez daha, aynı şeyi tekrar yapardım' ifadelerini kullanmıştı.

Koeman’ın istifası sonrasında Dünya Kupası’ndan elenen ülkelerde yaşanan teknik direktör ayrılıkları da artmış oldu.

Koeman’ın istifası sonrasında Dünya Kupası’ndan elenen ülkelerde yaşanan teknik direktör ayrılıkları da artmış oldu.

İsveç’e yenilen Tunus Teknik Direktörü Sabri Lamouchi’den sonra turnuvadan elenen Güney Kore’nin teknik direktörü Hong Myung-bo istifa etti. Dünya Kupası’ndan elenen Çekya’nın antrenörü Miroslav Koubek görevi bırakırken İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke da başarısızlık sonrası istifa etmişti. Şimdi son olarak da Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman başarısızlığı üzerine alarak görevden ayrıldı. 

Ronald Koeman’ın ayrılığı sonrasında milli takımımızın teknik direktörü Montella’nın görevine devam etmesi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Montella ile yola devam edeceklerini açıklaması sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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