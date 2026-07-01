Dünya Kupası’nda İstifalar Devam Ediyor: Montella’nın Göreve Devam Etmesi Yine Eleştiri Konusu Oldu

Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman, Instagram üzerinden Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldığını duyurdu.

Hollanda'ya oynattığı futbolla büyük eleştiriler alan Koeman, 'Eğer tekrar yapmak zorunda kalsam, yine her şeyi aynı şekilde yapardım. Hollanda teknik direktörü olarak, beraberlik golü atıldığında her zaman beş defans oyuncusu seçtiğim için azar işitirim. Ama siz eleştiriyorsunuz, bu sizin hakkınız. Siz kenardan izliyorsunuz, ben takımla buradayım ve, bir kez daha, aynı şeyi tekrar yapardım' ifadelerini kullanmıştı.