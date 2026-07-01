Fransa İsveç'e de 3 Gol Attı ve Turu Kaptı: Mbappe Dünya Kupası'nda Tarih Yazıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 yendi. Fransa, son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak. İsveç karşısında ağları 2 kez havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gol atarak rekor kırdı.
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Turnuvanın favorilerinden Fransa, hissedilen sıcaklığın 36 dereceye kadar çıktığı karşılaşmada oyunu baştan sona kontrol etti.
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İsveç karşısında ağları 2 kez havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gol atarak rekor kırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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