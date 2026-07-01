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Fransa İsveç'e de 3 Gol Attı ve Turu Kaptı: Mbappe Dünya Kupası'nda Tarih Yazıyor

etiket Fransa İsveç'e de 3 Gol Attı ve Turu Kaptı: Mbappe Dünya Kupası'nda Tarih Yazıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2026 - 07:34
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 yendi. Fransa, son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak. İsveç karşısında ağları 2 kez havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gol atarak rekor kırdı.

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TUR
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TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Turnuvanın favorilerinden Fransa, hissedilen sıcaklığın 36 dereceye kadar çıktığı karşılaşmada oyunu baştan sona kontrol etti.

Turnuvanın favorilerinden Fransa, hissedilen sıcaklığın 36 dereceye kadar çıktığı karşılaşmada oyunu baştan sona kontrol etti.

Hızlı, teknik ve bitirici hücum gücüyle birçok takımın önüne geçen Fransa, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile kilidi açtığı maçta zorlanmadan son 16 turu biletini aldı.

80 bin 633 taraftarın tribünden takip ettiği karşılaşmada Fransa, 4 dakika içinde iki kez direğe takıldı. 32. dakikada sağ taraftan Kounde'nin çıkardığı topa Mbappe arka direkte vurdu. Yan direkten dönen meşin yuvarlağı Lindelöf uzaklaştırdı. 36. dakikada Rabiot'nun pasında savunmadan seken topa Olise'nin röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonu takip eden Dembele'nin vuruşunda, top az farkla auta gitti. 45. dakikada Dembele'nin pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Mbappe, topu sağına doğru çekerek meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 53. dakikada orta alandan gelişen Fransa atağında Olise'nin pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Barcola, sert bir şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 74. dakikada Olise şık bir ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında Mbappe'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Fransa, son 16 turuna adını yazdırdı. Fransa, 5 Temmuz Pazar günü, TSİ 00.00'da Philadelphia'da Paraguay ile karşılaşacak.

İsveç karşısında ağları 2 kez havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gol atarak rekor kırdı.

İsveç karşısında ağları 2 kez havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gol atarak rekor kırdı.

Mbappe, eleme turlarında 8'er golü bulunan Brezilyalı futbolcular Leonidas (1934 ve 1938) ve Ronaldo'yu (1998, 2002 ve 2006) geride bıraktı. Turnuva tarihinde toplam 18 gole ulaşan Mbappe, Miroslav Klose'yi (16) geçerek en golcü ikinci oyuncu oldu. Bu alanda Arjantinli Lionel Messi, 19 golle zirvede bulunuyor.

Fransa, turnuvada şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmayı da 3 ve daha fazla skorlarla kazandı.

Didier Deschamps'ın öğrencileri, Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0, Norveç'i 4-1 ve İsveç'i 3-0 mağlup etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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