Fransa İsveç'e de 3 Gol Attı ve Turu Kaptı: Mbappe Dünya Kupası'nda Tarih Yazıyor

Mbappe, eleme turlarında 8'er golü bulunan Brezilyalı futbolcular Leonidas (1934 ve 1938) ve Ronaldo'yu (1998, 2002 ve 2006) geride bıraktı. Turnuva tarihinde toplam 18 gole ulaşan Mbappe, Miroslav Klose'yi (16) geçerek en golcü ikinci oyuncu oldu. Bu alanda Arjantinli Lionel Messi, 19 golle zirvede bulunuyor.

Fransa, turnuvada şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmayı da 3 ve daha fazla skorlarla kazandı.

Didier Deschamps'ın öğrencileri, Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0, Norveç'i 4-1 ve İsveç'i 3-0 mağlup etti.