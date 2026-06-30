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Aziz Yıldırım’ın Evine Giden Kadın Kuaförü Hayatını Kaybetti: Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Aziz Yıldırım’ın Evine Giden Kadın Kuaförü Hayatını Kaybetti: Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2026 - 20:54
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Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’a manikür ve pedikür yapmak için Yıldırım’ın evine giden kadın kuaför Derya Gündoğdu fenalaşarak hayatını kaybetti. Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

Kaynak: Mustafa Şekeroğlu / Habertürk

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde adli bir olay meydana geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde adli bir olay meydana geldi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti.

İddiaya göre Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Derya Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın Instagram'dan yaptığı açıklama

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın Instagram'dan yaptığı açıklama

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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