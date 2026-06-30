Aziz Yıldırım’ın Evine Giden Kadın Kuaförü Hayatını Kaybetti: Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
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Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’a manikür ve pedikür yapmak için Yıldırım’ın evine giden kadın kuaför Derya Gündoğdu fenalaşarak hayatını kaybetti. Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.
Kaynak: Mustafa Şekeroğlu / Habertürk
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde adli bir olay meydana geldi.
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Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın Instagram'dan yaptığı açıklama
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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