TFF Çölün Ortasında Yapılan Arizona Kampıyla İlgili Açıklamada Bulundu

TFF’nin sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

'A Millî Takımımızın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda sergilemiş olduğu performans, başta Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımız olmak üzere kalbi Türkiye için atan herkesi derinden üzmüştür.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzüntüyü içtenlikle paylaşıyor; bu süreçte desteğini bizden hiçbir koşulda esirgemeyen halkımıza, çeşitli fedakârlıklar yaparak Ay-Yıldızlıları ABD'de desteklemeye gelen, sabahın erken saatlerinde ekranları başında Millî Takım'a destek veren tüm seyircilerimize samimiyetle teşekkür ediyoruz.

A Millî Takımımızı, İstanbul'da başlayan ve ABD'de devam eden Dünya Kupası kamp dönemi boyunca takip eden, Türk halkını Millî Takım'ın faaliyetleri konusunda bilgilendiren ve orada bizlere yol arkadaşlığı da yapan kıymetli medya mensuplarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

A Millî Takımımızın Arizona'daki Kamp Merkezi Hakkında Bilgilendirme

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca kullandığı ABD'nin Arizona eyaletindeki kamp merkezi ve bu ülkeye varış tarihi hakkında turnuva boyunca çeşitli medya platformlarında çok sayıda haber ve yorum yer almıştır. Yayınlanan bu haberler ve dile getirilen yorumlarla kamuoyu nezdinde oluşan bilgi kirliliğinin giderilmesi ve sürecin doğru anlaşılması amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

Kamp Merkezi Konsepti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan Kamp Merkezi (Team Base Camp - TBC) konsepti, yalnızca bir otel ve antrenman sahası seçiminden ibaret olmayıp emniyet güçleri, özel güvenlik, ulaşım, havalimanı operasyonları, tıbbi tesisler ve yerel makamlarla koordinasyonu içeren bütünleşmiş bir organizasyon yapısıdır. FIFA, ev sahibi şehirler, tesisler ve ilgili kurumlarla bu yapıyı adaylık sürecinin en başından itibaren planlamakta ve tüm operasyonu bu çerçevede oluşturmaktadır. Yapılan planlamada FIFA, kamp merkezlerini maçların oynanacağı şehirleri göz önünde bulundurarak Batı, Merkez ve Doğu Bölümü olarak üç coğrafi bölgeye ayırmıştır.

42 Direkt Finaliste Seçim Hakkı, Play-Off Takımlarına Tebliğ

2026 Dünya Kupası finallerine doğrudan katılım hakkı kazanan 42 takıma, geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen final kurasının ardından tercih ettikleri kamp merkezleriyle ilgili seçimlerini çevrim içi bir sistem üzerinden FIFA'ya iletme olanağı sağlanmıştır. Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda mücadele edecek takımlara ise bu sistem üzerinde herhangi bir seçim yapabilme imkânı tanınmamıştır. Play-off yoluyla finallere katılma hakkı kazanacak 6 takıma, kamp merkezlerinin katalogdaki müsait tesisler arasından FIFA tarafından tebliğ edileceği belirtilmiştir. Buradan hareketle, play-off takımlarının turnuvaya direkt katılım sağlayanlara göre kamp merkezi konusunda daha dezavantajlı konumda olacağı en baştan bilinen bir gerçektir. Hatırlanacağı üzere, A Millî Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası'na tarihinde ilk kez grup birincisi olarak gitmiş; ön seçim hakkından yararlanarak birinci tercihi olan kamp merkezine yerleşebilmiştir.

Kamp Merkezi Değişikliği ve Riskler

Kamp merkezi değiştirmek, yalnızca farklı bir bölgedeki otele geçiş yaparak tamamlanacak bir süreç değildir. Şehir, otel, antrenman tesisi, havalimanı vb. değişikliği durumunda FIFA ile ilgili tesisler arasında yeni sözleşmeler yapılması, operasyonel planlamanın yeniden kurulması ve yerel otoritelerle tüm süreçlerin tekrar organize edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamlanması ciddi bir zaman alacağı ve içerisinde riskler barındıracağı için FIFA, mevcut koşulları göz önünde bulundurarak Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir değişiklik yapmasını tavsiye etmemiştir.

Her ne kadar kura çekimi sonrasında bazı takımların aynı şehir içinde otel değişiklikleri yaptığı bilinse de bu değişikliklerin bile aylarca süren uzun hazırlık süreçleri sonucunda gerçekleştiği görülmektedir. Değişikliği yalnızca Kasım ayının ortasından itibaren turnuvaya direkt katılım hakkı elde eden ve hazırlık için vakti olan takımlar yapabilmiştir. Nitekim, turnuvaya ilişkin hazırlıklarını 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlamak zorunda olan; aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 play-off galibi takımdan hiçbiri kamp merkezleriyle ilgili değişikliğe gidememiştir. Avrupa play-off'undan gelen diğer takımlar Bosna-Hersek, Çekya ve İsveç'e de ortalama hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bölgelerden kamp merkezi verildiği görülmüştür.

Kamp Merkezinin Tebliği ve Keşif Ziyareti

FIFA, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu öncesinde, aynı play-off yolunda mücadele eden Türkiye, Kosova, Romanya ve Slovakya'dan hangisi finallere katılım hakkı elde ederse etsin, maçların oynanacağı şehirler göz önünde bulundurularak ve seyahat sürelerini en asgariye indirecek şekilde kamp merkezi olarak Arizona'nın verileceğini belirtmiştir. Buna göre kamp oteli olarak Courtyard by Marriott Mesa at Wrigleyville West, antrenman tesisi olarak da Arizona Athletic Grounds belirlenmiştir.

A Millî Takımımızın 31 Mart'taki play-off finalinde Kosova'yı yenerek 2026 Dünya Kupası finallerine katılım hakkı kazanmasının ardından, Nisan ayının ilk haftasında FIFA'nın liderliğinde play-off takımlarına yönelik çevrim içi operasyon toplantıları yapılmıştır. Takip eden hafta ise Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, FIFA tarafından belirlenen kamp merkezini, konaklama yapılacak ve kullanılacak tüm şehirleri kapsayacak şekilde bir keşif ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette A Millî Takım teknik ekibinden de katılım sağlanmıştır. Mayıs ayı başında da ikinci bir heyet, tesisler üzerindeki son planlamayı gözden geçirmek üzere bir ziyaret daha yapmıştır.

A Millî Takımımızın grup maçları boyunca kullandığı antrenman tesisi olan Arizona Athletic Grounds, 250 milyon USD tutarında bir yatırımla 2022 yılında faaliyete geçmiş, yayıldığı 1.133 km²'lik alanla Kuzey Amerika bölgesindeki en büyük ve yüksek standartlı, çok amaçlı spor komplekslerinden birisidir. Tesiste A Millî Takımımızın kullanımına FIFA standartlarında 3 adet saha ve atletik performans merkezi tahsis edilmiştir. Dünya Kupası stadyumlarında kullanılan çimle aynı türde zemine sahip olan sahalar, turnuvanın başlangıcından aylar öncesinde FIFA çim uzmanları nezaretinde hazırlanmaya başlanmıştır. Takımımızın katılımı kesinleştikten sonra TFF tarafından belirlenen bir Türk akademisyen tarafından teknik ekibin ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak kontrol altında tutulmuş ve zemine ilişkin hiçbir olumsuz koşul oluşmadan çalışmalar tamamlanmıştır. Bununla birlikte, FIFA'nın bile turnuvada takımlara antrenman tesisi seçeneği sunma konusunda geniş imkânlara sahip olmadığını söylemek mümkündür. A Millî Takımımızın gruptaki ilk maçını oynadığı Vancouver'da elit takımlara hizmet verebilecek tesis yetersizliğinden ötürü hem Türkiye hem de Avustralya, farklı saatlerde aynı antrenman sahasını (Killarney Park) kullanmıştır.

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca kullandığı kamp oteli Courtyard by Marriott Mesa at Wrigleyville West, münhasır olarak A Millî Takımımıza tahsis edilmiş, başka bir misafir konaklamadığından oyuncuların tesis içinde rahatlıkla hareket edebilmesi mümkün olmuştur. Otelin sunduğu imkânlara ek olarak Türkiye Futbol Federasyonu, kamp otelinin hemen yanında bulunan Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) kulüplerinden Chicago Cubs'a ait profesyonel performans merkezini kendi imkânlarıyla kiralayarak takımın kullanımına sunmuştur. Böylece özellikle sabah yapılacak kuvvet ve kapalı alan çalışmalarının otel içinde sunulan standart tesisler yerine yüksek seviyeli bir performans merkezinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca yine TFF tarafından kamp oteli içerisinde oyuncularımızın sosyal ve profesyonel ihtiyaçlarına yönelik ek alanlar oluşturulmuştur. Oyun alanları, performans ve toparlanma süreçlerinin takip edilebilmesi için özel odalar ile günlük analizlerin yapıldığı laboratuvar alanları kurulmuş; hiperbarik oksijen kabini, 'soğuk oda' toparlanma üniteleri ve kızılötesi toparlanma yatakları kamp oteline yerleştirilmiştir.

Arizona'nın Sıcak İklimi İçin Alınan Önlemler

TFF heyetinin Nisan ayında gerçekleştirdiği keşif ziyareti sırasında, iklim koşulları hakkındaki çekinceler FIFA'ya iletilmiş olup hem tesis hem de operasyonel süreçlerle ilgili bazı değişiklikler talep edilmiştir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, tesis değişikliği yapmanın operasyonel nedenlerden dolayı tavsiye edilmediği cevabı alınmıştır.

FIFA Sağlık Kurulu'nun tesisle ilgili yaptığı değerlendirmeler TFF ile paylaşılmış, kampın planlanması bu bilgiler ışığında gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin ve TFF'nin talebine istinaden FIFA, istisnai bir yaklaşım sergileyerek A Millî Takımımıza grupta oynadığı her karşılaşmadan önce maçın oynanacağı kentte iki antrenman yapabilme hakkı tanımıştır. Bu doğrultuda A Millî Takımımız, maçlardan iki gün önce sabah saatlerinde iklim koşullarına daha erken adapte olabilmek için karşılaşmaların oynanacağı şehirlere yolculuk etmiştir. Bu sayede Arizona'da 7, maçların oynandığı şehirlerde de 6 saha antrenmanı yapılması mümkün olmuştur.

Ayrıca Ay-Yıldızlı takımımız, hava sıcaklığının olumsuz etkilerinden korunabilmek için Arizona'daki antrenmanlarının tamamını güneşin etkisini kaybettiği saatlerde gerçekleştirmiştir. Oyuncuların sıcak havanın etkisinden korunabilmesi için gerekli tıbbi ekipman ve aksesuarlar da tedarik edilmiştir.

Diğer yandan, ABD'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde her ne kadar hava sıcaklıkları Arizona'ya kıyasla düşük olsa da yüksek nemden dolayı çalışma şartlarının takımlar için büyük güçlükler oluşturduğu gerek yetkililer gerekse medya mensupları tarafından dile getirilmiştir.

A Millî Takımımızın Dünya Kupası İçin ABD'ye Varışı

Takımımızın ABD'ye varış tarihi, spor bilimi çerçevesinde planlanmıştır. Batıya yapılan uzun mesafeli seyahatlerde biyolojik saatin uyum sürecine ilişkin genel kabul, her bir saatlik zaman farkı için yaklaşık bir günlük adaptasyon süresi öngörmektedir. Bu kapsamda 13 Haziran'daki ilk resmî karşılaşma dikkate alınarak A Millî Takımımız, 2 Haziran tarihinde ABD'ye ayak basmış ve 11 günlük bir adaptasyon süresi planlanmıştır. Benzer şekilde birçok Avrupa ülkesinin de turnuva hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne, FIFA talimatları uyarınca 1 Haziran'da başlayan oyuncuların millî takıma katılım tarihi doğrultusunda 2 Haziran itibarıyla geçiş yaptığı; ülkeye daha geç varan takımların da olduğu bilinmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak, uluslararası turnuvalarda sportif performans; teknik, fiziksel ve operasyonel birçok unsurun birlikte etkisiyle şekillenmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası hazırlık süreci boyunca tüm planlamalarını FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirmiş; A Millî Takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkânları seferber etmiştir.'

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kamp merkeziyle ilgili geçirilen süreç, yukarıda anlatıldığı şekilde olup kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.