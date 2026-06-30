TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkındaki “Akrabalarını TFF’de İşe Aldı” İddiaları Yeniden Gündemde!
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız veda süreci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimindeki önemli iddiaları yeniden tartışmaya açtı. Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalara göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun çok sayıda yakın akrabasını federasyon bünyesindeki kritik pozisyonlara getirdiği ileri sürüldü.
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın büyük beklentilerle katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda aldığı ağır yenilgilerin ardından ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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