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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkındaki “Akrabalarını TFF’de İşe Aldı” İddiaları Yeniden Gündemde!

etiket TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkındaki “Akrabalarını TFF’de İşe Aldı” İddiaları Yeniden Gündemde!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 11:09
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız veda süreci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimindeki önemli iddiaları yeniden tartışmaya açtı. Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalara göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun çok sayıda yakın akrabasını federasyon bünyesindeki kritik pozisyonlara getirdiği ileri sürüldü.

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın büyük beklentilerle katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda aldığı ağır yenilgilerin ardından ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın büyük beklentilerle katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda aldığı ağır yenilgilerin ardından ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı.

Turnuvadaki başarısızlığın ardından kulislerde uzun süredir konuşulan iddialar yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Tartışmaların odağındaki isim olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun; genel sekreterlik, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeliği ve milli takım sorumluluğu gibi federasyonun en hassas kadrolarına birinci derece akrabalarını yerleştirdiği iddia edildi.

Spor iletişimcisi Altuğ Atalay, katıldığı bir televizyon programında bu iddiaların detaylarını paylaştı. Atalay, federasyon yönetimindeki akraba yapılanmasını isim ve görev belirterek kamuoyuna aktardı. Canlı yayındaki açıklamalara göre, TFF'nin genel sekreterlik koltuğunda ve PFDK üyeliğinde Hacıosmanoğlu'nun yeğenleri görev yapıyor. Bunun yanı sıra milli takımın sorumluluğunun başkanın kayınbiraderine emanet edildiği, organizasyonlarda psikolog olarak görev alan bir diğer ismin de yine başkanla aynı soyadı taşıyan bir başka yeğeni olduğu ileri sürüldü. Spor kamuoyu, dünya kupası vedasının ardından ortaya çıkan bu tabloyu, Türk futbolunun geleceği açısından endişe verici bir veri olarak değerlendiriyor.

İşte Altuğ Atalay'ın İlke TV’de yaptığı açıklamalar şu şekilde: 'Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreteri futbol federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni. PFDK üyesi yeğeni. Miili Takım sorumlusu, kayınbiraderi. TFF'de yeni işe başlamış. Bir başka yeğen var. Bir de psikolog olarak başlayıp her kampa dışarıdan gelen bir başka yeğen var. Soyadları da aynı. Türk futbolunun dünya kupasında ne elde ettiğini ve bundan sonra nereye gideceğini gösterecek bir veri... Yani futbol emin ellerde diyoruz!'

İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Ben böyleyim, beni kabulleneceksiniz'

Geçmişte Trabzonspor Kulübü Başkanlığı döneminde de sert ve fevri çıkışlarıyla tanınan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra da yönetim tarzı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Kendisine yönelik kurumsal eleştirilere daha önce 'Ben böyleyim, beni kabulleneceksiniz' yanıtını veren Hacıosmanoğlu'nun, milli takımın küresel çaptaki başarısızlığının ardından bu yeni ve somut iddialara karşı nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.

Bu konu sosyal medyada da her zaman ilk sıradaki gündem maddelerinden biri konumunda!

'İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF'yi nasıl akraba şirketine çevirdiğine bir bakın!

1) Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu'nun şahsi avukatı Fuat Göktaş yönetim kurulunda ve başkan vekili. (Burak Yılmaz olayının baş aktörü) 

2) Eşinin doktoru jinekolog Zehra Neşe Kavak yönetim kurulunda ve başkan vekili.

3) Ablasının oğlu yeğeni Abdullah Ayaz Federasyon'da genel sekreter oldu.

Federasyon Genel Sekreteri yaptığı Abdullah Ayaz daha önce Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış asıl filmde burda başlıyor..

Eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz, şimdi TFF Tahkim Kurulu üyesi olmuş. 

Eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Vefa Yunus Taylan şimdi TFF Denetleme Kurulu üyesi olmuş. 

Eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Cihan Eroğlu TFF İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü ve Denetleme Kurulu üyesi olmuş. 

Eski Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü çalışanı Hakkı Yıldırım TFF Satın Alma Direktörü olmuş. 

Türk futbolu bu şekilde yönetiliyor işte! 

Buna kendi çıkarları için göz yuman ve asla sesi çıkmayan tek bir camia var hepimizin bildiği. Malûm camia MHK eli ile şampiyonluk yarışında tutuluyor sonuçta yoksa puan farkı en az on olurdu.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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