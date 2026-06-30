TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkındaki “Akrabalarını TFF’de İşe Aldı” İddiaları Yeniden Gündemde!

Turnuvadaki başarısızlığın ardından kulislerde uzun süredir konuşulan iddialar yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Tartışmaların odağındaki isim olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun; genel sekreterlik, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeliği ve milli takım sorumluluğu gibi federasyonun en hassas kadrolarına birinci derece akrabalarını yerleştirdiği iddia edildi.

Spor iletişimcisi Altuğ Atalay, katıldığı bir televizyon programında bu iddiaların detaylarını paylaştı. Atalay, federasyon yönetimindeki akraba yapılanmasını isim ve görev belirterek kamuoyuna aktardı. Canlı yayındaki açıklamalara göre, TFF'nin genel sekreterlik koltuğunda ve PFDK üyeliğinde Hacıosmanoğlu'nun yeğenleri görev yapıyor. Bunun yanı sıra milli takımın sorumluluğunun başkanın kayınbiraderine emanet edildiği, organizasyonlarda psikolog olarak görev alan bir diğer ismin de yine başkanla aynı soyadı taşıyan bir başka yeğeni olduğu ileri sürüldü. Spor kamuoyu, dünya kupası vedasının ardından ortaya çıkan bu tabloyu, Türk futbolunun geleceği açısından endişe verici bir veri olarak değerlendiriyor.

İşte Altuğ Atalay'ın İlke TV’de yaptığı açıklamalar şu şekilde: 'Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreteri futbol federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni. PFDK üyesi yeğeni. Miili Takım sorumlusu, kayınbiraderi. TFF'de yeni işe başlamış. Bir başka yeğen var. Bir de psikolog olarak başlayıp her kampa dışarıdan gelen bir başka yeğen var. Soyadları da aynı. Türk futbolunun dünya kupasında ne elde ettiğini ve bundan sonra nereye gideceğini gösterecek bir veri... Yani futbol emin ellerde diyoruz!'

İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Ben böyleyim, beni kabulleneceksiniz'

Geçmişte Trabzonspor Kulübü Başkanlığı döneminde de sert ve fevri çıkışlarıyla tanınan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra da yönetim tarzı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Kendisine yönelik kurumsal eleştirilere daha önce 'Ben böyleyim, beni kabulleneceksiniz' yanıtını veren Hacıosmanoğlu'nun, milli takımın küresel çaptaki başarısızlığının ardından bu yeni ve somut iddialara karşı nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.