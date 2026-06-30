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Milli Takımda Prim ve Villa Krizine Son Nokta: İbrahim Hacıosmanoğlu Futbolculara Verilen Primleri Açıkladı

etiket Milli Takımda Prim ve Villa Krizine Son Nokta: İbrahim Hacıosmanoğlu Futbolculara Verilen Primleri Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 09:27
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, günlerdir kamuoyunu meşgul eden milli takımdaki prim tartışmaları, futbolculara vaat edilen villalar ve Fatih Terim ile yaşanan polemik hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'e yönelik eleştirilerini açıkça dile getirirken, İtalyan teknik adam Montella'nın takımın başında kalacağını ve oyunculara dağıtılan primlerin detaylarını paylaştı.

Kaynak: Sözcü

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü'ye konuşan Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'le polemiği, prim tartışması ve futbolculara verilecek villalara açıklık getirdi. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

 'Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon Dolar prim geldi. Biz de 2 milyon Dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında prim dağıttılar.'

'Fatih Terim yanlış yaptı. Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.”

'Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı, inanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık. Montella görevine devam edecek.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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