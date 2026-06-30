Milli Takımda Prim ve Villa Krizine Son Nokta: İbrahim Hacıosmanoğlu Futbolculara Verilen Primleri Açıkladı
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, günlerdir kamuoyunu meşgul eden milli takımdaki prim tartışmaları, futbolculara vaat edilen villalar ve Fatih Terim ile yaşanan polemik hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'e yönelik eleştirilerini açıkça dile getirirken, İtalyan teknik adam Montella'nın takımın başında kalacağını ve oyunculara dağıtılan primlerin detaylarını paylaştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki iddialara dair açıklamalarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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