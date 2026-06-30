article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
30 Haziran Resmi Tatil İlan Edildi: Dünya Kupası'nda Tarihi Gece! Almanya'yı Eleyen Paraguay'da Hayat Durdu!

etiket 30 Haziran Resmi Tatil İlan Edildi: Dünya Kupası'nda Tarihi Gece! Almanya'yı Eleyen Paraguay'da Hayat Durdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 09:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük bir mucizeye imza atarak Almanya'yı turnuvanın dışına iten Paraguay'da yer yerinden oynadı. Tarihi galibiyetin hemen ardından Devlet Başkanı Santiago Pena, kutlamalar için ülkede resmi tatil ilan etti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
19 Gün
:
13 Saat
:
12 Dakika
:
11 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, milli takımlarının 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'yı turnuva dışına itmesinin ardından 30 Haziran tarihini tüm ülkede resmi tatil ilan etti.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, milli takımlarının 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'yı turnuva dışına itmesinin ardından 30 Haziran tarihini tüm ülkede resmi tatil ilan etti.

Güney Amerika ülkesinde eşine az rastlanır bir coşku yaratan bu karar, takımın kupanın en büyük favorilerinden birini saf dışı bırakarak son 16 turuna adını yazdırmasının hemen ardından duyuruldu. 

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği ve ABD, Meksika, Kanada ortaklığında düzenlenen dev organizasyonun son 32 turu, futbol tarihine geçecek bir geceye sahne oldu. Normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanan zorlu mücadelede, Almanya ve Paraguay kozlarını seri penaltı atışlarında paylaştı. Beyaz noktada daha soğukkanlı kalan Paraguay, güçlü rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayarak çeyrek final yolunda dev bir adım attı. 

Almanya'nın erken vedasıyla sonuçlanan bu tarihi maç, Paraguay halkı için yalnızca bir spor müsabakası olmaktan çıkıp, devlet zirvesinin kararıyla takvimlere resmi bir bayram günü olarak kazındı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın