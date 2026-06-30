30 Haziran Resmi Tatil İlan Edildi: Dünya Kupası'nda Tarihi Gece! Almanya'yı Eleyen Paraguay'da Hayat Durdu!

Güney Amerika ülkesinde eşine az rastlanır bir coşku yaratan bu karar, takımın kupanın en büyük favorilerinden birini saf dışı bırakarak son 16 turuna adını yazdırmasının hemen ardından duyuruldu.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği ve ABD, Meksika, Kanada ortaklığında düzenlenen dev organizasyonun son 32 turu, futbol tarihine geçecek bir geceye sahne oldu. Normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanan zorlu mücadelede, Almanya ve Paraguay kozlarını seri penaltı atışlarında paylaştı. Beyaz noktada daha soğukkanlı kalan Paraguay, güçlü rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayarak çeyrek final yolunda dev bir adım attı.

Almanya'nın erken vedasıyla sonuçlanan bu tarihi maç, Paraguay halkı için yalnızca bir spor müsabakası olmaktan çıkıp, devlet zirvesinin kararıyla takvimlere resmi bir bayram günü olarak kazındı.