30 Haziran Resmi Tatil İlan Edildi: Dünya Kupası'nda Tarihi Gece! Almanya'yı Eleyen Paraguay'da Hayat Durdu!
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Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, milli takımlarının 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'yı turnuva dışına itmesinin ardından 30 Haziran tarihini tüm ülkede resmi tatil ilan etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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