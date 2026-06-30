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Dünya Kupası’nda Tarihi Gece: Paraguay Almanya’yı, Fas da Hollanda’yı Saf Dışı Bıraktı

etiket Dünya Kupası’nda Tarihi Gece: Paraguay Almanya’yı, Fas da Hollanda’yı Saf Dışı Bıraktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 08:24
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta Almanya'yı seri penaltılarda 4-3 mağlup eden Paraguay, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Panzerler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Bir diğer eşleşmede de Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenen Fas, on 16 turuna kalmayı başardı.

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya ile Gustavo Alvaro'nun çalıştırdığı Paraguay, karşı karşıya geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya ile Gustavo Alvaro'nun çalıştırdığı Paraguay, karşı karşıya geldi.

Maçın 2. dakikasında Paraguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Alonso, sol ayağıyla vuruşunu yaparken kaleci Neuer yakın mesafeden gole izin vermedi. Devamında top Alonso'dan dışarı çıktı. 8. dakikada Almanya'da Pavlovic'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Wirtz'in şutu üstten auta çıktı. 42. dakikada Paraguay, 1-0 öne geçti. Paraguay'da Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso, kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi. Paraguay, devreye 1-0 önde girdi. 54. dakikada Almanya 1-1 eşitliği sağladı. Almanya'da sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Havertz, kafa vuruşunu yaptı ve kalenin sağ köşesinden topu filelerle buluşturdu. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı. Paraguay, Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda 12 yıl sonra tekrar şampiyonluk hedefleyen Almanya, son 32 turunda elendi.

Dünya Kupası'nda 12 yıl sonra tekrar şampiyonluk hedefleyen Almanya, son 32 turunda elendi.

Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) gruptan çıkamayarak yaşadığı başarısızlıklara 2026'da son 32 turunda elenerek bir yenisini ekledi.

Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ise 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı.

Fas, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla son 16 turuna yükselen Afrika temsilcisi, Kanada'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası'nda son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi.  Monterrey'de oynanan maçın ilk yarısında fileler havalanmadı.

72. dakikada sahneye Gakpo çıktı ve takımını öne geçirdi. 90+1. dakikada savunmadan ileri çıkan Diop, skoru eşitledi. Mücadelenin normal bölümü 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti.

Hollanda'da Kluivert, Timber ve Summerville penaltı atışından yararlanamadı. Fas'ta ise El Aynaoui ve Hakimi penaltıyı kaçırdı.

Kuzey Afrika ülkesi, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Mücadele 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de NRG Stadyumu'nda oynanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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