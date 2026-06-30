Dünya Kupası’nda Tarihi Gece: Paraguay Almanya’yı, Fas da Hollanda’yı Saf Dışı Bıraktı
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta Almanya'yı seri penaltılarda 4-3 mağlup eden Paraguay, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Panzerler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı.
Bir diğer eşleşmede de Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenen Fas, on 16 turuna kalmayı başardı.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya ile Gustavo Alvaro'nun çalıştırdığı Paraguay, karşı karşıya geldi.
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Dünya Kupası'nda 12 yıl sonra tekrar şampiyonluk hedefleyen Almanya, son 32 turunda elendi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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