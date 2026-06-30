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Dünya Kupası’ndan Elenen Almanya’da Goretzka’nın Penaltı Atmayı Reddettiği Ortaya Çıktı

etiket Dünya Kupası’ndan Elenen Almanya’da Goretzka’nın Penaltı Atmayı Reddettiği Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2026 - 17:30
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Almanya, Paraguay’a penaltılarla yenilerek Dünya Kupası’na son 32 turunda veda etti. Dünya Kupası’nın en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan Almanya’da, penaltı atışları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Takımın tecrübeli isimlerinden biri olan ve uzun yıllardır Bayern Münih’te forma giyen Leon Goretzka’nın, kaptan Kimmich’in penaltı atma teklifini reddettiği ortaya çıktı. Goretzka’nın atmayı reddettiği penaltı için topun başına savunma oyuncusu Tah geçti ve kaçırdığı penaltının ardından Almanya turnuvaya veda etti.

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Goretzka’nın penaltı atmayı reddettiği anlar 👇

Kadronun en tecrübeli isimlerinden biri olan Goretzka’nın penaltı atmaktan çekinmesi sosyal medyada da gündem oldu. 👇

'Neuer 5. penaltıyı kurtardıktan sonra, Kimmich kalan 5 sahada oyuncuya kim şut çekmek ister diye soruyor.

24 yaşındaki Thiaw

22 yaşındaki Brown

IV'ler Anton ve Tah

Ve 31 yaşındaki 'lider oyuncu' Goretzka

Kim ilk 'Hayır' diyen oldu?

Tabii ki Leon 'lider' Goretzka'

👇

'Hayatında hiç penaltı kullanmamış olan Tah'ın, kimsenin öne çıkacak cesareti olmadığı için 6. penaltıyı kullanmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Oyuncuları penaltı kaçırdıkları için asla suçlamam, asıl şeytanlar Goretzka gibi öne çıkmayı reddeden deneyimli adamlardır.'

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'Eğer birileri bunun sadece bir gazetecinin uydurması ya da yapay zeka işi olduğunu düşündüyse, şuna bir baksın: Goretzka sadece reddetmekle kalmadı, Kimmich'in gözlerinin içine bakmaya bile cesaret edemedi.'

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'Kimmich'in etrafta dolaşıp sıradakini kimin kullanacağını sorduğunu gördüm ve o an, o adamların kesinlikle kaybedeceğini anladım.'

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'Kimmich'e sundan olmus. Rezalete bak.

Ayni seyin Van Dijk ve Dumfries ile Hollanda'da da yasandigi soyleniyor bugun...Hollandalilar sorumluluk almadigi icin Van Dijk'a kizginlar...'

'Korkak oyuncudan nefret ediyorum.

Başkasına yükü yıkıp fotoğrafta görünmemek çok kolay.

Ülkenin bir ismi, şut atan bir pozisyonu var, ve hiç penaltı vurmamış bir defans oyuncusunu onun yerine vurdurmak zorunda kalıyor.

Aşırı korkak.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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