Dünya Kupası’ndan Elenen Almanya’da Goretzka’nın Penaltı Atmayı Reddettiği Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya, Paraguay’a penaltılarla yenilerek Dünya Kupası’na son 32 turunda veda etti. Dünya Kupası’nın en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan Almanya’da, penaltı atışları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Takımın tecrübeli isimlerinden biri olan ve uzun yıllardır Bayern Münih’te forma giyen Leon Goretzka’nın, kaptan Kimmich’in penaltı atma teklifini reddettiği ortaya çıktı. Goretzka’nın atmayı reddettiği penaltı için topun başına savunma oyuncusu Tah geçti ve kaçırdığı penaltının ardından Almanya turnuvaya veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Goretzka’nın penaltı atmayı reddettiği anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın