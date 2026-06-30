Paraguay Taraftarları Kritik Penaltı Anında Görüntü Gidince Şok Yaşadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay ile Almanya arasında oynanan maçta turu getirecek son penaltı vuruşu sırasında televizyonda otomatik kapanma mesajı çıktı. Paraguay taraftarları ekran kararınca büyük şok ve endişeye kapıldı. TV birkaç saniye sonra yeniden açılınca şaşkınlık yerini coşkuya bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli takımımızla aynı grupta yer alan ve gruptan çıkan Paraguay futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülke futbolunun en önemli maçı Paraguay'da da heyecanla takip edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın