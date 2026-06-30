article/comments
article/share
Haberler
Spor
Paraguay Taraftarları Kritik Penaltı Anında Görüntü Gidince Şok Yaşadı

etiket Paraguay Taraftarları Kritik Penaltı Anında Görüntü Gidince Şok Yaşadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2026 - 16:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay ile Almanya arasında oynanan maçta turu getirecek son penaltı vuruşu sırasında televizyonda otomatik kapanma mesajı çıktı. Paraguay taraftarları ekran kararınca büyük şok ve endişeye kapıldı. TV birkaç saniye sonra yeniden açılınca şaşkınlık yerini coşkuya bıraktı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
19 Gün
:
06 Saat
:
19 Dakika
:
05 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli takımımızla aynı grupta yer alan ve gruptan çıkan Paraguay futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

Milli takımımızla aynı grupta yer alan ve gruptan çıkan Paraguay futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

Son 32 turuna kalan Güney Amerika temsilcisi her ne kadar savunma ağırlıklı ve sert oyunuyla eleştirilse de önce gruptan çıkmayı ardından Almanya'yı penaltılarla devirerek son 16 turuna kalmayı başardı.

Ülke futbolunun en önemli maçı Paraguay'da da heyecanla takip edildi.

Bir mekanda son penaltılar atılırken projeksiyonun otomatik kapama ekranı göründü. Son penaltı atılırken taraftar neye uğradığını şaşırdı. Ancak Paraguay'ın turu getiren penaltıyı gole çevirmesiyle büyük sevinç yaşandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın