Brezilyalı ve Japon X Kullanıcılarının Atışmaları Dünya Çapında Viral Oldu
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2026 Dünya Kupası son 32 turunda zorlu bir maça şahitlik ettik. Brezilya turnuvaya iyi başlayan Japonya'yı son dakika golüyle 2-1 yendi. Maçın ardından Brezilyalı futbolcular Japon meslektaşlarını, Brezilyalı tribünler ise Japon taraftarı teselli etti. Ancak bu dostluk ortamının tam tersi X'te yaşandı. İki ülkenin X kullanıcıları birbirlerine laf atarken ofansif mizahın ve söylemlerin sınırları zorlandı.
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Brezilyalılar sahip oldukları devasa toprakları gösterdi.
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Ancak Japonlar farklı bir yerden vurdu.
Brezilyalı taraftar ise Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarına referans gösterdi.
Brezilyalılar kendilerine maymun diyen Japonlara intihar vakalarıyla ünlenen ormanla yanıt verdi.
Japonlar ise gelişmişlik kartını öne sürdü.
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Maçın ardından da kavga bitmedi.
Atom bombası görüntüleri yeniden paylaşıldı.
Japonlar Brezilyalı olmayı ilahi bir ceza olarak adlandırırken...
Brezilyalılar da Japonya'daki deprem ve tsunami felaketlerine gönderme yaptı.
Japonlar maymun hakaretlerine devam ederken...
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Brezilyalı bir kullanıcı yine benzer şakayı yaptı.
Maç bitmesine rağmen atışmalar devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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