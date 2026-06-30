TFF'den Son Dakika Yabancı Kuralı Kararı: İbrahim Hacıosmanoğlu Yönetimi Son Noktayı Koydu

Kulüpler birliğinin ve kamuoyunun yoğun itirazlarına rağmen, yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 kuralında hiçbir geri adım atılmayacağı net bir dille ifade edildi. Federasyon yetkilileri, futbol kulüplerinin planlamalarını daha önce ilan edilen bu kriterlere göre yapması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni sistemin detaylarına göre, takımlar kadrolarında bulunduracakları ilk 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş sınırına takılmayacak. Ancak kulüpler, yabancı oyuncu sayısını 14’e çıkarmak isterlerse sisteme dahil edecekleri fazladan 4 oyuncunun genç olması gerekecek. Bu doğrultuda, kadroya eklenecek son 4 yabancı futbolcunun mutlaka 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması zorunlu tutulacak. TFF, geçen sezon başında duyurulan bu stratejik kararın, Türk futbolunun geleceği ve gençleşme operasyonu için kritik önem taşıdığını vurgulayarak tartışmalara son verdi.