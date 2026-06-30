TFF'den Son Dakika Yabancı Kuralı Kararı: İbrahim Hacıosmanoğlu Yönetimi Son Noktayı Koydu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin uzun süredir talep ettiği yabancı oyuncu kuralındaki değişiklik beklentilerine son noktayı koydu. Federasyon, 2026-2027 sezonu için daha önce belirlenen '10+4' sisteminin aynen uygulanacağını ve kurallarda herhangi bir esneme yapılmayacağını resmen duyurdu.
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Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği son değerlendirmelerin ardından Trendyol Süper Lig'deki yabancı oyuncu kontenjanına dair kesin kararını kamuoyuyla paylaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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