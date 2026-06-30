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TFF'den Son Dakika Yabancı Kuralı Kararı: İbrahim Hacıosmanoğlu Yönetimi Son Noktayı Koydu

TFF'den Son Dakika Yabancı Kuralı Kararı: İbrahim Hacıosmanoğlu Yönetimi Son Noktayı Koydu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 13:10
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin uzun süredir talep ettiği yabancı oyuncu kuralındaki değişiklik beklentilerine son noktayı koydu. Federasyon, 2026-2027 sezonu için daha önce belirlenen '10+4' sisteminin aynen uygulanacağını ve kurallarda herhangi bir esneme yapılmayacağını resmen duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği son değerlendirmelerin ardından Trendyol Süper Lig'deki yabancı oyuncu kontenjanına dair kesin kararını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği son değerlendirmelerin ardından Trendyol Süper Lig'deki yabancı oyuncu kontenjanına dair kesin kararını kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpler birliğinin ve kamuoyunun yoğun itirazlarına rağmen, yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 kuralında hiçbir geri adım atılmayacağı net bir dille ifade edildi. Federasyon yetkilileri, futbol kulüplerinin planlamalarını daha önce ilan edilen bu kriterlere göre yapması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni sistemin detaylarına göre, takımlar kadrolarında bulunduracakları ilk 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş sınırına takılmayacak. Ancak kulüpler, yabancı oyuncu sayısını 14’e çıkarmak isterlerse sisteme dahil edecekleri fazladan 4 oyuncunun genç olması gerekecek. Bu doğrultuda, kadroya eklenecek son 4 yabancı futbolcunun mutlaka 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması zorunlu tutulacak. TFF, geçen sezon başında duyurulan bu stratejik kararın, Türk futbolunun geleceği ve gençleşme operasyonu için kritik önem taşıdığını vurgulayarak tartışmalara son verdi.

TFF'nin açıklaması:

'Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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