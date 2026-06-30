TFF Başkanı, Milli Futbolculara 16 Milyon Dolar Prim Verildiğini Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı

Erman Toroğlu’na yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu’nun kasasından çıkan prim rakamlarını açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA'dan gelen 14 milyon dolarlık ödeneğe TFF olarak 2 milyon dolar daha ilave ettiklerini belirtti. Toplamda 16 milyon doları bulan bu devasa bütçenin, eleme maçları kadrosunda yer alan tüm oyunculara eşit olarak paylaştırıldığını vurguladı.

Gündemin bir diğer sıcak maddesi olan ve SİT alanına yapılacağı iddia edilen villa projesi hakkında da konuşan TFF Başkanı, ortaya atılan söylentileri kesin bir dille yalanladı. Arazinin koruma statüsünde olmadığını, gerekli tüm yasal izinlerin eksiksiz bir şekilde alındığını ve inşaat sürecinin başlayacağını duyurdu. Hacıosmanoğlu, daha önce verdiği sözün arkasında durduğunu belirterek bu evlerin futbolculara kesinlikle teslim edileceğini yineledi.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrasında Dünya Kupası'ndaki başarısız tabloya rağmen dağıtılan devasa primler ve onaylanan villa projesi, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına neden oldu.