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TFF Başkanı, Milli Futbolculara 16 Milyon Dolar Prim Verildiğini Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı

etiket TFF Başkanı, Milli Futbolculara 16 Milyon Dolar Prim Verildiğini Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 11:47
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Erman Toroğlu’na yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu’nun kasasından çıkan prim rakamlarını açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA'dan gelen 14 milyon dolarlık ödeneğe TFF olarak 2 milyon dolar daha ilave ettiklerini belirtti. Toplamda 16 milyon doları bulan bu devasa bütçenin, eleme maçları kadrosunda yer alan tüm oyunculara eşit olarak paylaştırıldığını vurguladı.

Gündemin bir diğer sıcak maddesi olan ve SİT alanına yapılacağı iddia edilen villa projesi hakkında da konuşan TFF Başkanı, ortaya atılan söylentileri kesin bir dille yalanladı. Arazinin koruma statüsünde olmadığını, gerekli tüm yasal izinlerin eksiksiz bir şekilde alındığını ve inşaat sürecinin başlayacağını duyurdu. Hacıosmanoğlu, daha önce verdiği sözün arkasında durduğunu belirterek bu evlerin futbolculara kesinlikle teslim edileceğini yineledi.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrasında Dünya Kupası'ndaki başarısız tabloya rağmen dağıtılan devasa primler ve onaylanan villa projesi, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına neden oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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