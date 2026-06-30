Ünlü Ekonomistten Dünya Kupası’nda Hayal Kırıklığı Yaratan Milli Takıma Sert Eleştiri
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra katıldığımız Dünya Kupası’nda oynadığı ilk iki maçı kaybederek turnuvadan elenmişti. Gruptaki son maçında ABD’yi yenen Milli Takıma tepkiler dinmiyor.
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’in, Paraguay ve Fas’ın Avrupa devleri Almanya ve Hollanda’yı elemesi sonrasında yaptığı paylaşım sosyal medyada destek gördü.
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Büyük merakla beklenen 2026 Dünya Kupası, Türkiye için büyük hayal kırıklığı oldu.
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Milli Takıma yapılan eleştirilere destek mesajları da geldi. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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