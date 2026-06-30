Ünlü Ekonomistten Dünya Kupası’nda Hayal Kırıklığı Yaratan Milli Takıma Sert Eleştiri

A Milli Futbol Takımımız, önce Avustralya’ya, sonra da Paraguay’a yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Milli Takım, son maçında ise ABD’yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki kötü performansına tepkiler sürüyor.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Paraguay ve Fas’ın Almanya ve Hollanda’yı elemesi sonrasında, “Dün gece Paraguay Almanya'yı, bu sabah da Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi. Bir kez daha gördük ki futbolu bizden başka herkes öğrenmiş.” paylaşımında bulundu.