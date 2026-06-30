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Ünlü Ekonomistten Dünya Kupası’nda Hayal Kırıklığı Yaratan Milli Takıma Sert Eleştiri

etiket Ünlü Ekonomistten Dünya Kupası’nda Hayal Kırıklığı Yaratan Milli Takıma Sert Eleştiri

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2026 - 18:44
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra katıldığımız Dünya Kupası’nda oynadığı ilk iki maçı kaybederek turnuvadan elenmişti. Gruptaki son maçında ABD’yi yenen Milli Takıma tepkiler dinmiyor.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’in, Paraguay ve Fas’ın Avrupa devleri Almanya ve Hollanda’yı elemesi sonrasında yaptığı paylaşım sosyal medyada destek gördü.

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AUS
AUS
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TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
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TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Büyük merakla beklenen 2026 Dünya Kupası, Türkiye için büyük hayal kırıklığı oldu.

Büyük merakla beklenen 2026 Dünya Kupası, Türkiye için büyük hayal kırıklığı oldu.
twitter.com

A Milli Futbol Takımımız, önce Avustralya’ya, sonra da Paraguay’a yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Milli Takım, son maçında ise ABD’yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki kötü performansına tepkiler sürüyor.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Paraguay ve Fas’ın Almanya ve Hollanda’yı elemesi sonrasında, “Dün gece Paraguay Almanya'yı, bu sabah da Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi. Bir kez daha gördük ki futbolu bizden başka herkes öğrenmiş.” paylaşımında bulundu.

Milli Takıma yapılan eleştirilere destek mesajları da geldi. 👇

Milli Takıma yapılan eleştirilere destek mesajları da geldi. 👇
twitter.com

'Biz de bu arada hava atma, hamaset yapma konusundaki genetik yeteneklerimizi tescil ettirdik...'

👇

👇
twitter.com

'Futbolu bizimkiler de öğrendi de bu toprakların 1000 yıllık kanseri adamcılıktan vaz geçemedi.'

👇

👇
twitter.com

'Bu sefer de biz kaybedince Almanya mağlup sayıldı.

İntikam soğuk yenen bir yemektir..

Ey gidi ey.'

👇

👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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