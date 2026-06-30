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CHP’de 26 İl Başkanı Görevden Alındı: 7 İlin Başkanı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

CHP’de 26 İl Başkanı Görevden Alındı: 7 İlin Başkanı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2026 - 17:56
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Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde yapılan MYK toplantısında 26 il başkanının görevden alınmasına karar verildi. Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü olarak atadığı Müslüm Sarı, 7 ilin başkanının da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

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Mahkeme kararıyla yeniden CHP’nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partiden ihraçları devam ediyor.

Mahkeme kararıyla yeniden CHP’nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partiden ihraçları devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde bugün düzenlenen MYK toplantısında 26 il başkanı görevden alındı. 

Ayrıca görevden alınan Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Görevden alınan il başkanlıkları şu şekilde:

Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce (aynı zamanda Akçakoca), Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde (merkez ilçesiyle beraber), Nevşehir, Osmaniye (Merkez ilçesi), Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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