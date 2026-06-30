CHP’de 26 İl Başkanı Görevden Alındı: 7 İlin Başkanı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi
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Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde yapılan MYK toplantısında 26 il başkanının görevden alınmasına karar verildi. Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü olarak atadığı Müslüm Sarı, 7 ilin başkanının da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
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Mahkeme kararıyla yeniden CHP’nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partiden ihraçları devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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