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Özgür Özel Hakkında Soruşturma Açılan Deniz Göktaş'la İlgili Açıklama Yaptı

Özgür Özel Hakkında Soruşturma Açılan Deniz Göktaş'la İlgili Açıklama Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2026 - 16:08
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Özgür Özel, stand-up komedyeni Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı gösterisinde yaptığı espriler nedeniyle açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Gösteriyi baştan sona izlediğini söyleyen Özel, Göktaş'ın sadece iktidarı değil muhalefeti diğer siyasi figürleri de eleştirdiğini belirterek ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.

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Komedyen Deniz Göktaş'ın ikinci gösterisi Ölü Deniz ülke gündemine bomba gibi düştü.

Komedyen Deniz Göktaş'ın ikinci gösterisi Ölü Deniz ülke gündemine bomba gibi düştü.

Harbiye Cemil Topuz'da yapılan son gösterinin kaydının YouTube'da yayınlayan Göktaş'ın videosu 7 milyondan fazla görüntülenme alırken gerek siyasi ve dini göndermeler gerek gösteride ismi geçen ünlüler günlerce konuşuldu. Hatta geçtiğimiz günlerde Göktaş'a soruşturma açıldı.

Özgür Özel ise çok konuşulan gösteri ile ilgili şu sözleri kullandı:

'İktidarı da eleştiriyor, bizi de eleştiriyor. Saraçhane'yle, mitinglerle ilgili kısımlarda dalga geçiyor. Ekrem Başkan'ı da eleştiriyor, okuduğu kitaplar üzerinden şaka yapıyor. Erdoğan'ı da eleştiriyor ama dediği şu kadar. 'Ben onun terapistliğine talibim ama beni tutmazlar, aileden para içeride kalsın diye aileden tutarlar' diyor. Sonra Kur'an-ı Kerim üzerinden bir espri yapıyor. '600'lü yıllarda dördüncü kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi?' diyor. Ardından da 'Ben olsam korkarım, daha sonra yenisi çıkar' diyor. Sonra çıkmadı diyor, başka da bir şey yok. Gösteri videosunu bir gece içinde engelleyip hakkında soruşturma açtılar. Sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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