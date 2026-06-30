Özgür Özel Hakkında Soruşturma Açılan Deniz Göktaş'la İlgili Açıklama Yaptı
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Özgür Özel, stand-up komedyeni Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı gösterisinde yaptığı espriler nedeniyle açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Gösteriyi baştan sona izlediğini söyleyen Özel, Göktaş'ın sadece iktidarı değil muhalefeti diğer siyasi figürleri de eleştirdiğini belirterek ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.
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Komedyen Deniz Göktaş'ın ikinci gösterisi Ölü Deniz ülke gündemine bomba gibi düştü.
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Özgür Özel ise çok konuşulan gösteri ile ilgili şu sözleri kullandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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