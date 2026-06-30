Özgür Özel Hakkında Soruşturma Açılan Deniz Göktaş'la İlgili Açıklama Yaptı

'İktidarı da eleştiriyor, bizi de eleştiriyor. Saraçhane'yle, mitinglerle ilgili kısımlarda dalga geçiyor. Ekrem Başkan'ı da eleştiriyor, okuduğu kitaplar üzerinden şaka yapıyor. Erdoğan'ı da eleştiriyor ama dediği şu kadar. 'Ben onun terapistliğine talibim ama beni tutmazlar, aileden para içeride kalsın diye aileden tutarlar' diyor. Sonra Kur'an-ı Kerim üzerinden bir espri yapıyor. '600'lü yıllarda dördüncü kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi?' diyor. Ardından da 'Ben olsam korkarım, daha sonra yenisi çıkar' diyor. Sonra çıkmadı diyor, başka da bir şey yok. Gösteri videosunu bir gece içinde engelleyip hakkında soruşturma açtılar. Sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda.'