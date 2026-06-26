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Deniz Göktaş'ın Son Stand Up Gösterisi "Ölü Deniz" Sosyal Medyanın Gündeminde

Deniz Göktaş'ın Son Stand Up Gösterisi "Ölü Deniz" Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2026 - 17:18
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Komedyen Deniz Göktaş son günlerin açık ara en çok konuşulan ismi oldu. Bunun sebebi de ünlü komedyenin son gösterisi Ölü Deniz. Gösterinin içeriğinde yer alan politik, dini ve sosyal göndermeler ise sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a, Cüneyt Özdemir'den Celal Şengör'e pek çok kişinin ismini geçtiği oyun çokça konuşuldu.

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Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye Cemil Topuz'da seyircisiyle buluştu.

Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye Cemil Topuz'da seyircisiyle buluştu.

Yoğun katılım sağlanan gösteriden birkaç gün sonra gösteri YouTube'da reklamsız bir şekilde yayınlandı. Bir günde 1.7 milyon izlenen gösterinin kısa bir sürede yayınlanması ve paralı bir platforma çıkmaması dikkat çekti.

Ancak hükümete yakın isimlerden gösteriye tepki gösterenler oldu.

Ancak hükümete yakın isimlerden gösteriye tepki gösterenler oldu.

"Deniz Göktaş tutuklanır mı" soruları da gündeme geldi.

"Deniz Göktaş tutuklanır mı" soruları da gündeme geldi.
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Nisa Çaydan gösterideki politik göndermelerin sadece hükümet aleyhine olmadığını paylaştı.

Nisa Çaydan gösterideki politik göndermelerin sadece hükümet aleyhine olmadığını paylaştı.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan "Umarız soruşturma açılmaz" yorumunda bulundu.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan "Umarız soruşturma açılmaz" yorumunda bulundu.
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Cemile Bayraktar ise gösterideki politik göndermeleri ucuz popülizm olarak değerlendirdi.

Cemile Bayraktar ise gösterideki politik göndermeleri ucuz popülizm olarak değerlendirdi.

Gösteride ismi sıkça anılan Fatih Altaylı da Celal Şengör için kullanılan ifadeleri de ekleyerek şunları söyledi:

Gösteride ismi sıkça anılan Fatih Altaylı da Celal Şengör için kullanılan ifadeleri de ekleyerek şunları söyledi:

Sosyal medya dünden beri stand-up komedyeni Deniz Göktaş’ı konuşuyor. YouTube’a koyduğu son gösterisini ben de izledim. 

Yaklaşık 20 dakika kadar benimle, benim programlarla ve Celal’le dalga geçiyor, hatta ölçülü bir şekilde rahmetli İlber’e de bulaşıyor. Celal Şengör’e hayli sert söylemlerde bile bulunuyor. Ne yalan söyleyeyim, çok güldüm.  

Siyasi içeriği nedeniyle de Deniz adına biraz kaygılandım. Bir şey olacağından değil ama troll saldırılarına maruz kalmasından korktum. 

Kendini muhalif zanneden bir grup salak ise hemen Cem Yılmaz, Deniz Göktaş mukayesesine başlamışlar.  “Cem bu kadar siyasi şaka yapamıyor” diye başlamışlar beklendiği üzere.  

Oysa iki stand-up’çı birbirinden o kadar farklı ki, birbirleriyle kıyaslamak bırakın elma ile armudu, elma ile karpuzu kıyaslamak gibi bir şey.  

Birbirinden çok farklı dokuya sahip, çok farklı yetişmiş; biri yerde, biri ağaçta büyüyen iki bitki gibiler.  

İkisi de müthiş zeki ama odaklandıkları alanlar çok farklı.  Ve Deniz daha yeni kuşağın ürünü.  

Gösterisini de Netflix’e veya başka bir ücretli platforma değil YouTube’a koyması bile aslında bir tercih olarak siyasi kimliğini de gösteriyor.  

Ben Deniz’i bir başka stand-up’çı ile karşılaştıracak olsam Cem Yılmaz ile değil Trevor Noah ile karşılaştırdım.  

Ve karşılaştırma Deniz’in lehine sonuçlanırdı.”

Bir günde 1.7 milyon görüntülenmeyi geçen gösteriyi beğenenler ise çoğunluktaydı.

Bir günde 1.7 milyon görüntülenmeyi geçen gösteriyi beğenenler ise çoğunluktaydı.
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Genel kanı günümüz atmosferinin tersine işleyen bir iş olduğu yönündeydi.

Genel kanı günümüz atmosferinin tersine işleyen bir iş olduğu yönündeydi.

Pek çok kişi de "cesaret" kelimesini öne çıkardı.

Pek çok kişi de "cesaret" kelimesini öne çıkardı.
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Ece Üner gösteriyi şöyle yorumladı:

Ece Üner gösteriyi şöyle yorumladı:
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Ferhan Şensoy'un kızlarından Müjgan Ferhan Şensoy'dan da tebrik geldi.

Ferhan Şensoy'un kızlarından Müjgan Ferhan Şensoy'dan da tebrik geldi.
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Gösterinin klişeleri ters yüz ettiği düşüncesi de yaygın bir kanıydı.

Gösterinin klişeleri ters yüz ettiği düşüncesi de yaygın bir kanıydı.
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Gani Müjde çıtanın yükseldiğini öne sürdü.

Gani Müjde çıtanın yükseldiğini öne sürdü.
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Arka plandaki dev dekor da "kelle kollukta" yorumlarına neden oldu.

Arka plandaki dev dekor da "kelle kollukta" yorumlarına neden oldu.
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Cem Yılmaz kıyaslamaları hakkında iki çift lafı olanlar da vardı.

Cem Yılmaz kıyaslamaları hakkında iki çift lafı olanlar da vardı.

Fırat Fıstık ise korku iklimine değindi.

Fırat Fıstık ise korku iklimine değindi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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