Deniz Göktaş'ın Son Stand Up Gösterisi "Ölü Deniz" Sosyal Medyanın Gündeminde
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Komedyen Deniz Göktaş son günlerin açık ara en çok konuşulan ismi oldu. Bunun sebebi de ünlü komedyenin son gösterisi Ölü Deniz. Gösterinin içeriğinde yer alan politik, dini ve sosyal göndermeler ise sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a, Cüneyt Özdemir'den Celal Şengör'e pek çok kişinin ismini geçtiği oyun çokça konuşuldu.
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Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye Cemil Topuz'da seyircisiyle buluştu.
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Ancak hükümete yakın isimlerden gösteriye tepki gösterenler oldu.
"Deniz Göktaş tutuklanır mı" soruları da gündeme geldi.
Nisa Çaydan gösterideki politik göndermelerin sadece hükümet aleyhine olmadığını paylaştı.
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan "Umarız soruşturma açılmaz" yorumunda bulundu.
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Cemile Bayraktar ise gösterideki politik göndermeleri ucuz popülizm olarak değerlendirdi.
Gösteride ismi sıkça anılan Fatih Altaylı da Celal Şengör için kullanılan ifadeleri de ekleyerek şunları söyledi:
Bir günde 1.7 milyon görüntülenmeyi geçen gösteriyi beğenenler ise çoğunluktaydı.
Genel kanı günümüz atmosferinin tersine işleyen bir iş olduğu yönündeydi.
Pek çok kişi de "cesaret" kelimesini öne çıkardı.
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Ece Üner gösteriyi şöyle yorumladı:
Ferhan Şensoy'un kızlarından Müjgan Ferhan Şensoy'dan da tebrik geldi.
Gösterinin klişeleri ters yüz ettiği düşüncesi de yaygın bir kanıydı.
Gani Müjde çıtanın yükseldiğini öne sürdü.
Arka plandaki dev dekor da "kelle kollukta" yorumlarına neden oldu.
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Cem Yılmaz kıyaslamaları hakkında iki çift lafı olanlar da vardı.
Fırat Fıstık ise korku iklimine değindi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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