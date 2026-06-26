Japonya Büyükelçiliği Kedileri Aşure'yi Paylaştı: İsmi Cuk Oturmuş!

Aşure Günü'nün gelmesiyle sosyal medyada aşure paylaşımları ve tartışmaları da başladı. Bu paylaşımlara oldukça ilginç bir yer daha dahil oldu: Japonya Büyükelçiliği.

Japonya Büyükelçiliği, X hesabından Aşure Günü'ne özel bir paylaşım yaptı. Meğer Japonların Aşure isimli bir kedisi varmış!