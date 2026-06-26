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Japonya Büyükelçiliği Kedileri Aşure'yi Paylaştı: İsmi Cuk Oturmuş!

Japonya Büyükelçiliği Kedileri Aşure'yi Paylaştı: İsmi Cuk Oturmuş!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 15:05
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Aşure Günü'nün gelmesiyle sosyal medyada aşure paylaşımları ve tartışmaları da başladı. Bu paylaşımlara oldukça ilginç bir yer daha dahil oldu: Japonya Büyükelçiliği.

Japonya Büyükelçiliği, X hesabından Aşure Günü'ne özel bir paylaşım yaptı. Meğer Japonların Aşure isimli bir kedisi varmış!

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Aşure Günü geldiğinde belirli tartışmalar alıp başını gidiyor.

Aşure Günü geldiğinde belirli tartışmalar alıp başını gidiyor.

Genellikle 15 farklı tuzlu ve tatlı malzemenin harmanlanmasıyla yapılan aşurenin seveni de çok sevmeyeni de. Hal böyle olunca Aşure Günü geldiği zaman sosyal medyadaki tartışma alıp başını gidiyor. Kimi 'nasıl yiyorsunuz?' derken kimisi de bir sene boyunca aşurenin hasretini çekiyor.

Son yıllarda bir de aşureyi yeni gelin sunumları gibi süsleyip püsleyenler çıktı. Bu durum da kendi içinde ayrı bir tartışmaya sebep oldu.

Neyse ki bu dönemde de goygoy çıkarmayı başaran kişiler oluyor:

Bu kez Aşure Günü paylaşımlarına çok tatlı biri dahil oldu: Japonya Büyükelçiliği'nin kedisi Aşure!

Bu kez Aşure Günü paylaşımlarına çok tatlı biri dahil oldu: Japonya Büyükelçiliği'nin kedisi Aşure!
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Japonya Büyükelçiliği, X hesabından 'Bugün Aşure Günü. Bu da bizim büyükelçiliğimizin kedisi, adı Aşure.' paylaşımı yaptı. Zaten kediyi görünce ne kadar güzel bir isim seçildiğini anlıyorsunuz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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