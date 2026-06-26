Japonya Büyükelçiliği Kedileri Aşure'yi Paylaştı: İsmi Cuk Oturmuş!
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Aşure Günü geldiğinde belirli tartışmalar alıp başını gidiyor.
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Bu kez Aşure Günü paylaşımlarına çok tatlı biri dahil oldu: Japonya Büyükelçiliği'nin kedisi Aşure!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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