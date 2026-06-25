Aşure Günü'nün Gelmesiyle Klasik Tartışmalardan Goygoy Çıkaran Kişiler

Bir Aşure Günü daha geldi çattı. Bu da demek oluyor ki aşure tartışmaları yeniden alevlendi. Tıpkı Ramazan ayında güllacın, bayramlarda ev baklavasının tartışılması gibi Aşure Günü'nde de aşure tartışılıyor. Kimileri bu lezzete bayılırken, zamanı dışında bile aşure yemek isterken kimileri de aşureden nefret ediyor.

Bu sene hem aşure tartışmaları başladı hem de abartılı şekilde süslenen aşureler viral oldu.