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Aşure Günü'nün Gelmesiyle Klasik Tartışmalardan Goygoy Çıkaran Kişiler

Aşure Günü'nün Gelmesiyle Klasik Tartışmalardan Goygoy Çıkaran Kişiler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 13:36
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Bir Aşure Günü daha geldi çattı. Bu da demek oluyor ki aşure tartışmaları yeniden alevlendi. Tıpkı Ramazan ayında güllacın, bayramlarda ev baklavasının tartışılması gibi Aşure Günü'nde de aşure tartışılıyor. Kimileri bu lezzete bayılırken, zamanı dışında bile aşure yemek isterken kimileri de aşureden nefret ediyor. 

Bu sene hem aşure tartışmaları başladı hem de abartılı şekilde süslenen aşureler viral oldu.

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Aşure zamanının gelmesiyle 10/10 bir tespit yapıldı! 😂

Aşure zamanının gelmesiyle 10/10 bir tespit yapıldı! 😂
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Bu sıralar sosyal medyada aşure paylaşımları görüyor ve 'Aşure Günü ne zaman?' diye arıyorsanız, cevabı hemen verelim: Aşure Günü 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Yani bu yazıyı okuduğunuzda ya tam Aşure Günü'ndeyiz ya da birazcık geçtik. 

Lezzetli bir aşure içebildiyseniz ne ala!

Tabii tartışmalar da eksik olur mu? Asla!

Tabii tartışmalar da eksik olur mu? Asla!
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Katılanlar? 👇🏻

Katılanlar? 👇🏻
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Bazen hepsi üst üste gelir, bazen hiç gelmez...

Bazen hepsi üst üste gelir, bazen hiç gelmez...
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Yok zorla yediriyorlar bize.

Yok zorla yediriyorlar bize.
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👇🏻

👇🏻
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İçinde kuru fasulye var, buğday var...Bu tatlı daha ne yapsın?

İçinde kuru fasulye var, buğday var...Bu tatlı daha ne yapsın?
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Güllacın suçu ne şimdi?

Güllacın suçu ne şimdi?
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Adres göndereceğim ona göre.

Adres göndereceğim ona göre.
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👇🏻

👇🏻
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Bu da bir bakış açısı tabii;

Bu da bir bakış açısı tabii;
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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