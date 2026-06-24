Özenli Süslemesiyle Resmen Sınıf Atlayan Aşure Sosyal Medyada Viral Oldu
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Her yıl Aşure Günü geldiğinde o meşhur tartışma yapılır: Aşure güzel bir tatlı mı, değil mi? Hatta aşurenin güzel olduğunu düşünenler bazen işi bi' tık abartır ve aşureyi bir sanat eseri gibi süsler. Her sene mutlaka aşırı özenilmiş bir aşure görürüz. Bu sene de beklenen oldu ve her biri ayrı detaylara sahip aşure kaseleri paylaşılınca komik yorumlar da eksik olmadı.
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Anne pişirdi, kız süsledi ortaya da sanat eserlerini andıran bir aşure çıktı!
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Gelin bu aşureye yapılan komik yorumlara bakalım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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