Özenli Süslemesiyle Resmen Sınıf Atlayan Aşure Sosyal Medyada Viral Oldu

Her yıl Aşure Günü geldiğinde o meşhur tartışma yapılır: Aşure güzel bir tatlı mı, değil mi? Hatta aşurenin güzel olduğunu düşünenler bazen işi bi' tık abartır ve aşureyi bir sanat eseri gibi süsler. Her sene mutlaka aşırı özenilmiş bir aşure görürüz. Bu sene de beklenen oldu ve her biri ayrı detaylara sahip aşure kaseleri paylaşılınca komik yorumlar da eksik olmadı.