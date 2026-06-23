Kalıpları Yıkıp Özgür İradeleriyle Yapmaktan Hoşlandıkları Şeyleri Paylaşan Kişiler
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Yetişkinlikteki en tatlı “yasakları kendin kaldırma” hissi, X (Twitter) platformunda binlerce kişinin katılımıyla gündem oldu. Bir X kullanıcısının yemeğin yanında ikinci ayranı söylemek gibi yasak olmayan ama oldukça kalıplaşmışın dışına çıkan eylemlerini paylaşmasıyla başlayan akım özellikle yalnız yaşayanların içini döktüğü bir sohbete dönüştü.
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İlk kurşun böyle geldi:
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Devamı da şöyleydi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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