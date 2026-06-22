Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar
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X'e gelen çeviri özelliği pek çok kullanıcının düşünce yapısını değiştirdi. Aslında global bir köy olan dünyada pek çoğumuzun kendimize has sandığımız pek çok tepkinin veya ilginçliğin herkes için geçerli olduğunu anladık. Özellikle önümüze düşen komik paylaşımlar mizahın da evrensel olduğunu kanıtladı.
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İşte çeviri özelliği iyi ki var dedirten o paylaşımlar...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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